La semana pasada les comenté de nuestra visita a Villa Paranacito y de la excelente pesca de tarariras que realizamos junto a nuestro guía referente y amigo Gustavo Ramondegui. Las primeras tarariras que pudimos levantar a bordo fueron tarariras que rondaron entre los dos y tres kilos muy sanitas, vigorosas y combativas, las cuales después de la filmación y fotografías fueron regresadas a su hábitat en el mismo lugar que fueron capturadas. En realidad los piques y capturas fueron una fiesta ya que tiro a tiro obteníamos ataques de tarariras, pero en muchos piques no pudimos concretar las capturas y esto ponía más emocionante todavía la jornada de pesca. Cuando el pique se cortó Gustavo decidió movernos de lugar, pero a pocos metros ingresando como a una pequeña laguna, en ese momento nos dimos cuenta de lo mucho que había bajado el agua y también el riesgo que corríamos de no poder salir de ese lugar. Pero la pasión por seguir realizando intentos con estos hermosos ejemplares era más fuerte. Reacondicionamos equipos y carnadas y en este nuevo sector los piques no se hicieron esperar. Las tarariras tomaron tanto ofrecimientos de fondo con carnadas naturales como señuelos de todos los tipos y formas, funcionando muy bien las boyas plop con encarnes de trozos de anguilas o bagrecitos amarillos. Casi promediando el mediodía y ya con poca intensidad del viento decidimos probar con los dorados río afuera por lo que navegamos con muchísima precaución hasta salir al Uruguay. Los primeros intentos realizados con los dorados a río abierto fueron nulos debido también a que la escasez de viento no nos ayudaba en nada para garetear la zona, por lo que Gustavo decidió buscar los dorados en las correderas que forma el agua al salir de los arroyos al Uruguay y ahí la cosa cambio por completo. Nos fondeamos a tiro de caña de unos árboles caídos. La salida del agua, los ataques de doradillos y dorados de hasta aproximadamente tres kilos fueron lo más relevante además de una corrida de más de 20 metros río afuera de un cachorro de surubí el que vimos lomear a flor de agua y el que en el mejor momento soltó la carnada de la boca al no estar pinchado con el anzuelo. Además, en este sector se sumaron boguitas de hasta el medio kilo y grandes bagres amarillos. Realmente fue una jornada de las que quedarán en el recuerdo por la gran cantidad de piques, capturas y devoluciones. Todo lo comentado lo podes ver en nuestros programas televisivos 702 y 703 de esta semana y la próxima a través de nuestra página www.semanario pescador.com.ar o en nuestro canal de YouTube canal semanario del pescador. Y también en www.campanateve.com.ar donde podes bajar la aplicación para verlo también desde tu celular. Y enteráte del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los jueves de 20 a 22 horas con la conducción y dirección general de Luis María Bruno, con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca; Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del Partido de la Costa y de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil, de Planeta Pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 o también encontranos en www.semanariopescador.com.ar las 24 horas del día.

Nuestro guía y el uso del copo para subir a bordo las tarariras.



Semanario del Pescador:

Tarariras y dorados

Por Luis María Bruno

