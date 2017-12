Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 28/dic/2017. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 28/dic/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Deportes: Noticias Breves Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Boca: Buffarini ya es refuerzo El polifuncional Julio Buffarini reconoció este miércoles que su arribo a Boca significa un "desafío muy lindo" y opinó que seguramente la gente de San Lorenzo esté molesta con su decisión. Luego de realizarse la revisión médica en un centro de salud del barrio porteño de Balvanera, el cordobés afirmó: "Es un paso muy importante para mi carrera, un desafío muy lindo, ojalá pueda estar a la altura". Buffarini dijo que la chance le llega "en un momento bueno en lo personal" aunque contó que "en el último mes y medio no me tocó tener la continuidad que venía teniendo". Boca adquirió el 50 por ciento del pase al San Pablo y, si el lateral derecho que también puede ser volante juega una determinada cantidad de partidos, deberán comprar de manera obligatoria un 30 más. Consultado por la competencia con Leonardo Jara, afirmó que "ninguno tiene la titularidad ganada" y consideró que para tener una nueva chance en la Selección debe irle bien en su nuevo club. "Primero, estar en Boca, conseguir los objetivos, tratar de jugar, andar bien y después cuando uno anda bien en el club la Selección va a venir sola", expresó. AFA: ¿vuelven los visitantes? El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y su par de la Superliga, Mariano Elizondo, mantuvieron la primera reunión para concretar el retorno del público visitante, al acordar algunas medidas importantes como la creación del "Pasaporte del Hincha" y la venta de entradas, que no será responsabilidad de los clubes. Igualmente, no habría obligación para que todos los clubes de la Superliga reciban visitantes, por lo que, por ejemplo, Boca y River podrían mantener que sus estadios solo tengan concurrencia local. "Queremos que ustedes hagan el aporte que crean que pueden hacer para que realmente después del Mundial vuelva el público visitante, en la Superliga primero y hacia fin de año en las diferentes categorías profesionales", les dijo Claudio Tapia a los dirigentes presentes en el edificio de la calle Viamonte. Quizás el acto emblema rumbo al retorno de los visitantes sería la creación del "Pasaporte del Hincha", una especie de "Fan ID" como el que Rusia lanzó para el próximo Mundial de fútbol. Se tratará de un documento de identidad especial que, junto con la entrada, será obligatorio para concurrir a los encuentros de visitante de cada equipo. Es decir que sólo tener la entrada con nombre y apellido del comprador -como se apunta a que ocurra en cada club- no bastará para ocupar el asiento adquirido. Este nuevo documento deberá estar validado por el Programa de Seguridad, que de esta manera logrará un mayor control y prevención de los violentos. Por último, las entradas serán vendidas "a través de un Sistema Unificado y de manera electrónica" y no estarán a cargo los clubes locales. Manu Ginóbili sigue brillando A sus 40 años, el argentino Emanuel Ginóbili sigue brillando en la NBA: en la noche del martes convirtió 11 puntos en la victoria de su equipo, San Antonio Spurs, sobre Brooklyn Nets por 109 a 97. Por quinto partido consecutivo, el bahiense sumó 10 o más puntos, pero también aportó en otros rubros al colaborar con 2 rebotes, 3 asistencias, 2 tapas y un robo. Además, Manu volvió a poner de pie al AT&T Center de San Antonio cuando a falta de tres minutos corrigió un bandeja fallada de Kawhi Leonard con una volcada entre dos adversarios, que encima le cometieron falta. Los Spurs marchan en la tercera posición de la Conferencia Oeste con 24 victorias y 11 derrotas.

