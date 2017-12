Dos camiones colisionaron en la ruta Panamericana

Ocurrió a la altura del kilómetro 71,5. Uno dejó desparramada en el suelo su carga de envases de jugo que la policía evitó sea robada por varios sujetos Dos camiones colisionaron ayer en plena Panamericana, en un accidente que podría haber tenido peores consecuencias aún. El hecho ocurrió en horas del mediodía de esye jueves a la altura del kilómetro 71,5 mano a Capital Federal de la autopista cuando, según se pudo reconstruir en el lugar, un camión Cargo 1722 chocó de costado contra el chasis de un Mercedes Benz 1938. La cabina del Cargo quedó seriamente dañada: de milagro, su conductor no sufrió heridas y permaneció en el lugar brindándole información a la Policía. Tampoco recibió lesiones el conductor del Mercedes Benz. El Cargo transportaba jugos que quedaron esparcidos por la ruta. Esto provocó que varios sujetos se acercaran con la intención de robar los productos, lo que motivó el despliegue de varias unidades del Comando Patrulla. De hecho, la Policía detuvo a uno de los presuntos saqueadores ya que se encontraba a bordo de una moto con pedido de secuestro activo. En el lugar trabajó el móvil 34 de Bomberos Voluntarios y también Gendarmería Nacional, que regularizó el tránsito para evitar mayores complicaciones. Ambos camiones quedaron recostados afuera de la autopista.

LA CABINA DEL CARGO QUEDÓ SERIAMENTE DAÑADA: DE MILAGRO, SU CONDUCTOR NO SUFRIÓ HERIDAS





MEDIA CABINA Y PARTE DEL ACOPLADO DEL MERCEDES BENZ FUERON ENGANCHADOS POR EL CAMION CARGO





LA POLICÍA DEBIÓ INTERVENIR PARA QUE LA CARGA DE UNO DE LOS CAMIONES SINIESTRADOS NO SEA SAQUEADA

#Ahora choque de dos camiones. Panamericana Km 71,5 a Capital Cargo 1722 engancha con media cabina y, parte del acoplado en el acoplado de un Mercedes Benz 1938 afortunadamente el chofer ileso. Bomberos móvil 34,moviles de CP a cargo del Comisario Juarez, Gendarmería pic.twitter.com/VZU6tPDyqb — (@dantrila) 28 de diciembre de 2017 #Dato en el lugar del accidente de camiones de Panamericana Km 71,5 policías identificaron a merodeadores que intentaban saquear el camión de transporte de jugos, el móvil zona 7 de Comando Patrulla baja con una moto que tenía pedido de secuestro y un detenido pic.twitter.com/i5Q52aEErl — (@dantrila) 28 de diciembre de 2017

