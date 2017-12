Así lo aclararon desde el Municipio. También anticiparon que habrá un operativo especial que incluirá controles de alcoholemia y minoridad en los ingresos. No estará permitido el ingreso de menores de 18 años a las fiestas por año nuevo habilitadas por el Municipio. La Secretaría de Seguridad y la Dirección de Inspecciones del Municipio trabajarán de forma coordinada desde las primeras horas del 1º de enero para llevar a cabo un operativo especial que incluirá controles de alcoholemia y minoridad en los ingresos a los lugares bailables. En paralelo, en los puntos de concentración de jóvenes, las distintas fuerzas realizarán controles estáticos y dinámicos. Si bien para dichos operativos estarán abocados una gran cantidad de recursos extraordinarios, esto no afectará a los móviles de las diez cuadrículas que patrullan la ciudad.

SIN MENORES. EL CLÁSICO FESTEJO DE AÑO NUEVO SERÍA SOLO PARA MAYORES DE 18 AÑOS







Año Nuevo: no se permitiría el ingreso de menores a las fiestas habilitadas

