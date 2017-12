Alexis Velázquez conducirá SOMU Campana

Tras 2 años de intervención, se desarrollaron las elecciones de autoridades del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. La Lista 18 se impuso con el 60% de los votos Del 18 al 22 de diciembre tuvieron lugar las elecciones del SOMU que, a nivel nacional, se encontraba intervenido hacía 2 años. En Campana se impuso la Lista 18 verde, liderada por Alexis Velázquez, con el 60% de los sufragios, venciendo a la lista Lista Blanca, y a la lista 20 de junio. El próximo 29 la intervención entrega el sindicato. "Nuestra intención, es estar para el afiliado y responder al afiliado. Que no se caigan los convenios. Voy a poner el pecho por mi gente, como lo hice durante estos dos años. Y ahora que somos conducción, más todavía", comentó el Secretario General electo a la prensa. APRETADA "Todo sucedió a metros de mi casa, el viernes 9 a la mañana. Ese mismo día vino el interventor general del Sindicato a la ciudad, Jaime Bertonasco, porque se está preparando todo para las elecciones" dijo Alexis Velázquez a La Auténtica Defensa en junio pasado. Según la denuncia realizada en sede policial aquel día y ratificada en la UFI 2 de Campana, mientras Velázquez manejaba su auto en las inmediaciones de su domicilio del barrio Héroes de Malvinas, fue interceptado por un Volskwagen Bora negro y un Volskwagen Voyage gris. "Había 2 tipos –relató en cada auto y se bajaron los cuatro. Dos se quedaron al costado de sus autos, apuntando con pistolas, y los otros dos vinieron hacia mí y me obligaron a bajar de mi auto. Me dijeron que tenía que dejar de militar en mi agrupación, y que me bajara de la candidatura. Que iban a matarme a mí, a mi señora y a mi nena. Mencionaron a qué jardín va mi nena y que la iban a matar, y también mencionaron dónde trabaja mi señora. Me dijeron que la iban a violar y la iban a matar". Acto seguido, ambos mafiosos gatillaron sus pistolas 3 veces cada uno sobre la cien de Velázquez. Uno le ellos le pegó un fuerte cachetazo y se retiraron.

