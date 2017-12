Fue en la sede de Campana Amanecer Literario. El mismo día cumplía 50 años de casados con su marido. En una jornada calurosa familiares, amigos, integrantes de Campana Amanecer Literario y de SADE Filial Zárate se hicieron presentes el viernes en la sede de Campana Amanecer Literario (Becerra 876). Allí la escritora y Presidente de la institución, Matilde Susana Strobino, presentó "Portal de Tankas", su tercer libro y el número 60 de C.A.L. Para Matilde tuvo un significado especial esta fecha, merece ser destacada, y la compartió con los seres queridos. Coincidía ese día con sus "Bodas de Oro": 50 años de matrimonio con Mario Amilcar Rafael. Además contó que este tercer libro es el número 60 de Campana Amanecer Literario, el número 60 que edita su marido (no todos son de C.A.L.), 60 años que se recibió de Maestra Normal Nacional y 50 años que se recibió de maestra jardinera. Acerca de su creación literaria comentó "Portal es porque tiene una puerta abierta que invita a entrar, a leer, a gustar de lo que hay adentro o no, invita a quedarse o a cerrar la puerta e irse; eso está en cada uno". El tanka es un tipo de poesía tradicional japonesa, que consta de cinco versos de 31 sílabas (5-7-5-7-7), respectivamente. "Por lo general hablo de la naturaleza, lo que caracteriza es su brevedad y sencillez de formas. Es más antiguo que el haikus". Strobino anteriormente había presentado "Haikus en vuelo", en el año 2006, y "Macalumi", un poemario infantil con ayuda de sus nietos, en el año 2014. Durante la jornada, dos (Matías y Camilo) de sus cuatro nietos (los otros, Lucio y Milagros), leyeron su poesía. Luego, su esposo Mario, le hizo entrega de un ramo de flores, por el libro editado y presentado, y también por el aniversario de casados. Se realizó el acto de entrega de distintos ejemplares, para la Biblioteca de la Institución, recibido por Ángela González, y para SADE (Sociedad Argentina de Escritores) Filial Zárate, recibido por Fernando Azamor. Se hará entrega de ejemplares a la Biblioteca Pública Municipal "Dr. Octavio R. Amadeo", y a la del Colegio "Aníbal Di Francia", ya que Campana Amanecer Literario apadrina la Biblioteca de esta última Institución escolar. Matilde tuvo sus palabras previo a las fiestas "me interesa reunir a los amigos, a los conocidos, a los compañeros de Campana Amanecer Literario que haya Paz para todos, hay que unirse, que conversen y se brinde por los que están y aquellos que no". El interior del libro fue ilustrado por la artista plástica local, Raquel Strobino. Durante el encuentro se expuso obras, en origami, de la artista plástica entrerriana, residente en Campana, Aurora Rodríguez. Para cerrar la jornada, hubo un ágape para celebrar y en el marco de cierre de año Matilde aseguró que tiene otro trabajo en carpeta.







CAL:

Matilde Strobino presentó su tercer libro, "Portal de Tankas"

