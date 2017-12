Año Nuevo Judío - Rosh Hashaná Comenzará el año 5779 con la puesta del sol del domingo 9 septiembre de 2018 y culminará el anochecer del martes 11 septiembre de 2018 El nombre del festival del Año Nuevo, "Rosh Hashaná," literalmente no significa, "inicio del año", sino "cabeza del año". Es decir, la relación de Rosh Hashaná con los demás días del año es análoga a la relación de la cabeza con los demás órganos del cuerpo según esta religión. En Rosh Hashaná, comienzan los Diez Días de Teshuva (usualmente traducido como "arrepentimiento"; o mejor: "retorno"). Ya que teshuvah comprende todas las demás mitzvot ("Mis Decretos"), puede compensar las deficiencias en la observancia de cualquiera ellas. El mayor servicio divino de Rosh Hashaná involucra un nivel de conexión absoluta entre el hombre y Dios. En Rosh Hashaná se comen manzanas con miel para tener un buen año. De esto surge una pregunta para su interpretación: ¿Por qué justamente manzanas con miel y no otra cosa dulce? La manzana es una fruta dulce que crece en un árbol. No hay nada de especial en ello, muchas frutas son dulces. Pero la miel proviene de una abeja; un trabajador insecto que ni siquiera es comestible, por el contrario… pica. De todas formas, la miel que produce es dulce, más dulce que la manzana. Cuando los éxitos en la vida y relaciones vienen normalmente sería la dulzura de la manzana. Si el éxito proviene después de algún inconveniente, dificultad o mal momento, sería la dulzura de la miel, que se saborea después de haber tenido un amargo desafío para lograrla; que se pasó por algún tipo de prueba para realizarla; que causó un sufrimiento. Por eso se desean unos a otros un año con mucha dulzura. El festejo del comienzo del nuevo año para los judíos es esencialmente religioso, pues consideran que es una de las oportunidades que se tiene para "ponerse en bien" en bien con Dios, debido que puede ayudar a cumplir con los fallos en el incumplimiento de las mitzvot que se hubiera tenido durante el año.



2145 - 2561 - 5771 - 4716 - 1397- 2018:

Festejos de Años Nuevos durante el año

Por Julio N. Carreras

