Fútbol Femenino de Puerto Nuevo en primera persona

A manera de balance y cierre del año, presentamos un "Ping - Pong" de preguntas y respuestas con algunas de sus protagonistas: Jaqueline Schmidt (arquera), Marina González (volante central), Marisa González (volante central) y Nancy Ríos (lateral izquierda) Días pasados mantuvimos una fructífera charla con parte del plantel femenino del Club Puerto Nuevo, con quienes realizamos un ejercicio que, a nuestro parecer, resultó muy interesante presentarla así, con la frescura y la dinámica de un ping - pong de preguntas y respuestas de varios temas relacionados con ellas, el fútbol y la institución. Este es el resultado: BALANCE DEL 2017: "Muy bueno, veníamos de salir anteúltimas y nos costaba mucho ganar. Este año cambiamos de DT y mejoramos muchísimo. Estamos en zona de reducido. Para mí estamos muchísimo mejor y queremos seguir en el mismo camino." (Marisa González) ENTRENAMIENTOS: "Entrenamos tres veces por semana (horario de invierno). En verano cambiamos." (Marisa González) ANTERIOR TÉCNICO: "Abel Ferreira se llama. Era preparador físico y fue su primera experiencia en fútbol 11 dentro de AFA. Nunca entendimos bien el mensaje. Ahora cambió todo, desde lo físico, lo técnico, tener una idea de juego. Antes nos faltaba eso, estrategia. Eso cambió al 100 %. Hay más conocimiento grupal, con contrapiés siempre, obvio. Hay algunos cambios de posición. Con la arquera, por ejemplo, tuvimos que hacer malabares. ´Jackie´ (Jaqueline Schmidt) en realidad es delantera, ella juega de 9 y terminó atajando, pasó de una punta a la otra, je… pero siempre cerca del arco. El puesto de arquera es sacrificado, no es para cualquiera. Jackie lo asumió y nos salvó en muchas situaciones. Se adaptó rápido y bien. Las arqueras hacen un trabajo diferenciado, aunque a todas nos entrena el mismo DT. Cejas (Jorge) nos da una mano con eso, es un comodín, donde lo ponés, funciona." (Nancy Ríos) TÉCNICO ACTUAL (Mario Giménez): "Es de Luján, pero viene de capital. Siempre llega temprano, el club le da su vianda, come y nos espera para empezar. Èl recibe su viático y le es de gran ayuda. Después del entrenamiento nosotras nos quedamos tomando mate y arrancamos con la escuelita." (Nancy Ríos) FÍSICO/FUTBOL: "Es alternado. Generalmente antes del partido hacemos ejercicios tácticos. Al principio de la semana hacemos físico." (Marisa González) ¿ENTRENAN ACA? "Si, si. Este año vamos a buscar para hacer amistosos. Incluso somos de hacer muchos amistosos con varones, aunque tengan otro ritmo. No te dejan pensar y te mantienen activa. Preferimos siempre que sean con varones los amistosos porque te sacás el miedo de todo: jugás fuerte, chocás, como en AFA. (Nancy Ríos) -"El varón por naturaleza te choca, lo tenés que barrer, y eso en el fútbol femenino te sorprende." (Marina González) -"El varón es raro que se equivoque, no tiene muchos errores tácticos. Una mujer, por ejemplo, es más fácil de marcar." (Nancy Ríos) -Hubo partidos que ganamos por el factor físico, como por ejemplo, con Luján y otros partidos a lo largo del torneo. Consideramos que muchas veces nos hizo sacar ventaja frente al rival." (Nancy Ríos y Marisa González) -"Los partidos que perdimos, la mayoría los perdimos 1 a 0." (Nancy Ríos) -"También nos ha pasado que jugamos un domingo, un jueves y un sábado. Ahí no nos dio el físico. Cuando jugamos entre semana se complica. Y una vez terminamos sufriendo una goleada contra Lanús por ese tema." (Marina González) RECIBEN ALGUN INCENTIVO ECONÓMICO? "No, ninguno. Cero." (Todas) MUCHAS TIENEN QUE TRABAJAR ADICIONALMENTE? "Sí, por supuesto. Muchas estudian también. Todas hacen algo. Familia, trabajo, o estudio. Así que muchas veces tenemos que andar a las corridas." (Nancy Ríos) "El problema del fútbol femenino es ese. Tenemos que estar buscando todo el tiempo un momento que todas podamos. El campeonato que descendimos, por ejemplo, muchas chicas casi no podían venir a entrenar. Fue en 2016, estábamos en la ´A´ y nos fuimos por un punto. En la última fecha nos tocó River y no pudimos hacer mucho." (Marisa González) Hay muchas chicas que si no trabajan no cobran, entonces se les hace imposible a veces. El trabajo es diario y durante todo el día. Pero de todas formas se hace el esfuerzo para venir." (Nancy Ríos) ESTAR EN LA "A": "Había pocos equipos cuando nosotras estuvimos en la categoría. Les ganamos a grandes equipos y nos quedamos en la ´A´. El equipo se formó en 2013 y hasta 2015 no había otra categoría. Hoy en día, en AFA son dos categorías. Cuando era una sola había mucha diferencia entre equipos y ahora eso se acomodó. Ya no se dan los 24 a 0. Por ese tema muchos equipos se daban de baja, es decir, por malos resultados y frustración. Perdían la motivación. Los equipos grandes no te perdonan." (Marisa González) MACHISMO EN EL FUTBOL: "Lo padecemos. Vivimos con eso, gritos, provocaciones de los hinchas rivales. Igual los árbitros nos cuidan mucho. Hay canchas más jodidas que otras, pero el árbitro en general, que son más hombres que mujeres, siempre intentan amortiguar eso. Hay árbitras mujeres que son muy buenas también, tranquilamente podrían estar dirigiendo en AFA masculino. Pero volviendo al tema del machismo, hay como una bajada de línea para que los árbitros nos cuiden. Creemos que también tienen que ver las políticas de género que hay a nivel nacional. Los varones siempre se agarraron entre ellos, pero en algunos lugares se la agarraron con nosotras. El varón por momentos saca el macho de adentro para agredirnos, pero son pocos los que van, y se ríen del fútbol femenino. Cuando jugamos con equipos grandes, ahí vienen todos, je." (Nancy Ríos) -"Hay muchos que no saben que una mujer puede jugar en primera de AFA, sin embargo nosotras figuramos como jugadoras profesionales, supuestamente, ja ja." (Marisa González) ESTAN CONFORMES CON LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO? "Hemos perdido partidos injustamente, regalamos muchos puntos. Desde ese lado estamos disconformes. Nos falta contundencia. Pero de todas formas cerramos el año bastante bien. (Marisa González) -El equipo está formándose. No es lo mismo jugar un partido de liga o jugar en el barrio. Hay muchas que les cuesta soltarse, sobre todo en los partidos, se nublan. Pero con la experiencia se va perdiendo el miedo." (Nancy Ríos) REGULARIDAD? "Nos faltó. Los equipos que están arriba no fueron imbatibles, pero perdimos puntos muy ganables también. Hemos ganado partidos contra rivales que están arriba nuestro y después hemos perdido y jugado pésimo contra equipos que están peor en la tabla o a nuestro nivel" (Marisa González) VIAJES: "Viajamos en combis con ayuda de la Municipalidad. Esa es una ayuda grandísima. Si no la recibiéramos no podríamos jugar el torneo. Nosotras nos hacemos cargo del pago de los partidos (ambulancia, médicos y policía), imaginate si también nos tuviésemos que hacer cargo del transporte… no podríamos." (Marisa González) -"Acá sin plata no se puede hacer mucho." (Nancy Ríos) -Nosotras a veces hacemos rifas y recibimos la ayuda de varios sponsors también. Los familiares también nos ayudan bastante." (Marisa González) ESCUELITA: "Tenemos una escuelita de fútbol femenino desde el 2016. Recibimos chicas de ocho a catorce años de edad. Igual las puertas están abiertas para las que tengan ganas de venir a aprender, si tienen más de catorce las recibimos igual. Este año anotamos un equipo para competir en los juegos bonaerenses y llegamos hasta la instancia de regionales. También de ahí sacamos jugadoras. Hay algunas que empezaron en la escuelita y ahora están jugando con nosotras. El varón por naturaleza tal vez nace con más facilidad para la técnica, o lo mandan de chico a la escuelita. Entonces lo que buscamos con la escuelita es enseñarle de chicas, y ya adjudicarle la técnica, como parar la pelota, cómo pararla, cómo cabecear. Después de grande se hace más difícil todo (aprender)." (Nancy Ríos) PRETEMPORADA: "El torneo empieza el 4 de febrero, así que la pretemporada la empezamos ahora mismo, el 28 de diciembre y del 2 de enero al 6 hacemos la parte más intensa. Nos vamos a quedar a dormir en carpa acá y vamos a entrenar en triple turno. El primer partido jugamos de local contra Atlético Pilar." (Marisa González) OBJETIVOS 2018: "Si podemos ascender directamente sería un sueño, pero al menos queremos terminar entre los primeros diez para entrar al reducido." (Marisa González) GRUPO/EQUIPO: "Hay chicas de todas las edades, desde catorce a cuarenta y cinco años. Hay muchas chicas jóvenes que se sorprenden se la seriedad que le ponemos las más grandes. Nosotras, las más grandes, tratamos de inculcarle responsabilidad. El grupo humano es buenísimo, hay mucho compañerismo." (Marisa González) -"De vez en cuando tenemos discusiones, como todos, pero queda ahí. Trasladamos la calentura al humor una vez que terminó el partido y queda todo bien." (Marina González) -"Cuando empatamos nos vamos con sabor a derrota, somos un equipo con mentalidad competitiva y siempre queremos hacer las cosas bien." (Nancy Ríos) -"Hay muchas chicas que vienen a entrenar de otras ciudades, de Capital y también de acá de la zona, Escobar, Baradero, Zárate." (Marisa González) AGRADECIMIENTOS: "Queremos agradecer a Norma Ibarra y Juan Carlos Ortiz y a todos los que nos ayudaron este año: Ferretería Campana, Ferretería Candela, Ferretería Brizuela, Gomería JMD, Lavadero GCM, Carnicería ´La Granja´, Celumanía, a familiares y a Jorge Cejas que siempre da una mano. También invitamos a acercarse a las chicas de la ciudad, aunque sea a ver un entrenamiento y que después vean. Las puertas están abiertas todo el año." (Nancy- Marisa González)







