Fue en un terreno aledaño al Camino de "El Morejón". Participaron unidades de Campana, Escobar, Zárate y Exaltación de la Cruz. Un incendio de grandes dimensiones se desencadenó ayer en horas de la tarde en un terreno lindero al Camino de "El Morejón". Según trascendió, el siniestro se originó en una parcela destinada al almacenaje de residuos como plásticos y cubiertas de gomas, al parecer para su reutilización. Una vivienda ubicada en la misma propiedad fue también alcanzada por las llamas. Por fortuna, no estaría habitada, por lo que nadie resultó herido. Lo único que se pudo salvar de la casa fueron una heladera y un ventilador. El resto se quemó por completo. Una gran nube de humo negro se levantó varios metros y podía divisarse a varios kilómetros a la redonda. No obstante, no presentó dificultades para el tránsito en Panamericana. En el lugar se desplegó un gran operativo de emergencia, que incluyó varios móviles de bomberos y otras fuerzas vivas. De hecho, por el cuartel de la calle Colón terminaron participando las unidades 31, 36, 41, 42, 44 y 48, todas dirigidas por el jefe Hernán Dappiano. A ellos debieron sumarse también bomberos de Escobar, Zárate y Exaltación de la Cruz. También prestaron asistencia efectivos de Defensa Civil y del Comando Patrulla, a través de su móvil destinado a la zona 7.









#Ahora incendio de grandes dimensiones en el Camino Del Morejón, cerca de la Central Termoeléctrica, ya afectó una vivienda, trabajan 6 dotaciones de Bomberos Voluntarios de Campana y 1 de Capilla del Señor, Defensa Civil y móvil zona 7 de Comando Patrulla pic.twitter.com/bNlwuY5gZk — (@dantrila) 29 de diciembre de 2017

Incendio demandó casi diez dotaciones de bomberos para ser controlado

