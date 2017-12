El HCD cerró el año posponiendo el debate por los temas de urbanismo

CAZADOR Y LOS "BENEFICIOS" DEL CAMBIO

CANTLON Y EL DERECHO A OPINAR El Concejo Deliberante cerró el año posponiendo los debates por el límite a la altura de los edificios y varias rezonificaciones. Desde Cambiemos manifestaron que todas las iniciativas son "beneficiosas" para Campana. La oposición quiere abrir la discusión a la comunidad. El Concejo Deliberante cerró el año con una sesión extraordinaria que, después de varias comisiones plenarias, se vio despojada de los principales proyectos que habían motivado su convocatoria. Sucede que los debates por el límite en la altura de los edificios y varias rezonificaciones fue postergado para enero, y solo llegarán al recinto del HCD una vez que el Consejo Urbanístico Ambiental (CUA) se expida sobre ellos. El Gobierno pretendía saltar este paso –previsto en el Código de Ordenamiento- y que las ordenanzas modificatorias se aprobarán de manera exprés. Sin embargo, la oposición negó de plano esta posibilidad, primero quitando los expedientes del orden del día de la sesión de prórroga del pasado 4 de diciembre y, ahora, haciendo valer su mayoría para que se llame al CUA. Las iniciativas en cuestión son sensibles para el desarrollo de la ciudad. El enrase de los edificios que se quiere poner en vigencia permitiría a cualquier constructor igualar la altura del edificio más alto que tenga en las inmediaciones. Otro de los proyectos autoriza la instalación de empresas de 3º donde hoy solo están permitidas las de 2º. En cambio, respecto a la rezonificación de una parcela del parque industrial Los Libertadores y un lote del country El Cardal –a ambos se les quieren dar destinos comerciales- las objeciones giran alrededor de cuestiones particulares. Sin embargo, todas estas reformas disparan la pregunta de que si la política tiene en claro el camino que debe seguir Campana en su desarrollo urbano. La respuesta, como siempre, no es única. CAZADOR Y LOS "BENEFICIOS" DEL CAMBIO El concejal de Cambiemos Carlos Cazador aseguró que se "consensuó" con los bloques disidentes la remisión de todos estos proyectos al CUA. No obstante, desde su visión se trata de cuestiones que "no son centrales". "No se cambia un área entera de zonificación, sino que son solo unas parcelas y cuyo cambio es favorable para el desarrollo de la ciudad", sostuvo. En ese sentido, consideró innecesario el llamamiento del CUA. "Llámese Ruta 6 en la zona de El Cardal, una parcela que es residencial que pasaría a ser comercial; llámese el caso de Ruta 9 a la altura del barrio San Felipe, que va a pasar de zona industrial a comercial; se trata de situaciones menores. Pero la oposición quería el Consejo Urbanístico Ambiental y lo vamos a hacer con la urgencia del caso, porque esto son inversiones que vienen bien para el trabajo en la ciudad", afirmó el edil. Sobre el límite de los edificios –la más polémica de las iniciativas del Gobierno- señaló que existen "una serie de incongruencia" que hay que subsanar. "¿Cómo puede ser que esté habilitado en la esquina de San Martín y 9 de julio un edificio de 20 pisos y no se permita en la esquina de Dellepiane y Rawson uno de más de 6?", se preguntó. Además, indicó que la "gran ventaja" de la nueva normativa es que "aquellos que van a hacer más cantidad de pisos deberán hacer más cantidad de cocheras". La falta de estacionamiento en el centro "es también un problema irresuelto en la ciudad", sostuvo. CANTLON Y EL DERECHO A OPINAR El concejal Axel Cantlon (UV Más Campana) defendió la postergación del debate de los proyectos vinculados al Código de Ordenamiento y llamó a la comunidad a participar del Consejo Urbanístico Ambiental. "Nosotros manifestamos con mucha energía que lo que son modificaciones sustanciales al Código de Ordenamiento Urbano deben ser tratadas por los expertos y la comunidad general. En este caso, el Código prevé el Consejo Urbanístico Ambiental, un órgano integrado por diversas asociaciones, ONGs, especialistas y organizaciones vivas de la ciudad de Campana. Necesitamos su opinión, necesitamos un debate donde el que tenga algo para oponerse, venga y lo diga", explicó. "Este es el momento para hacerlo. Después, los concejales evaluaremos si las opiniones elaboradas son acordes, sinceras y razonables, o son algunas especulaciones", añadió. Despegándose del oficialismo, que quiso aprobar los proyectos de manera exprés, el líder vecinalista aseguró que se opone "a que no haya ningún lugar donde uno pueda opinar". "Pensemos que con estos proyectos quieren elevar las alturas de los edificios y modificar zonificaciones, cambios sustanciales que requieren opiniones de especialistas", insistió. COLELLA Y LA CIUDAD DEL FUTURO Para el concejal Marco Collela (Frente Renovador) la convocatoria del CUA era "fundamental" antes de tratar proyectos que "van a incidir en la infraestructura y medioambiente de la ciudad". "(Las modificaciones al Código de Ordenamiento) Van a incidir en la infraestructura y medio ambiente de la ciudad. Deben tomarse las mejores decisiones en base a la ciudad que queremos a futuro", aseguró. En particular, Colella presentó reparos a la ordenanza de enrasamiento. "No está especificada cuál va a ser la distancia máxima entre los dos edificios. Esto genera que de acá a 20 años puede haber edificios altos en toda la ciudad", alertó. Según el concejal massista, esa "no era la esencia del Código de Ordenamiento en vigencia", por lo que cualquier cambio "tiene que ser evaluado por profesionales". Por otra parte, consideró que el planteo de la oposición prosperó gracias al control de la mayoría legislativa. "El oficialismo estaba acostumbrado a trabajar con mayoría absoluta en el Concejo Deliberante y a que lo que se subía, se aprobaba. Ahora la realidad cambió: tienen que poner los pies sobre la tierra y darse cuenta que hay un procedimiento para realizar algunas cosas y que hay que construir consensos para aprobar ciertos proyectos", sostuvo. En ese sentido, la mandó un mensaje a los concejales disidentes que en las últimas sesiones han apoyado algunas iniciativas del Gobierno. "Si el bloque de Axel Cantlon pasa a combinarse con el Cambiemos, quizás van a poder volver a tener la mayoría. Esperemos que Axel sea fiel a los votantes y a lo que vendió en la campaña antes de las elecciones y se mantenga del lado de la oposición para limitar la prepotencia del oficialismo", expresó.

