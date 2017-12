Reconocieron a los ex presidentes de la Sociedad de Fomento del barrio Lubo

El Municipio y el Consejo Barrial homenajearon a 14 vecinos que lideraron comisiones directivas anteriores. El Municipio y el Consejo Barrial de Lubo reconocieron a los 14 ex presidentes de la sociedad de fomento del barrio. El emotivo evento fue encabezado por el presidente del HCD, Sergio Roses, quien estuvo acompañado por el director de Entidades de Bien Público, Pablo Mosqueira; y la subdirectora de Relaciones con la Comunidad, Nancy Bianchi. En la sociedad de fomento, se descubrieron placas en conmemoración a quienes lideraron la entidad en comisiones anteriores con el acompañamiento de sus familiares, vecinos y el presidente actual, José Flenche. Asimismo, se reconocieron a los alumnos destacados de los talleres de oficios y a los miembros de la subcomisión de deportes. En este marco, también se entregaron órdenes de compra para las clases de boxeo y voley, se hizo un resumen de las actividades que se desarrollaron durante el 2017. Roses celebró que haya entidades que trabajen de forma comprometida en pos del desarrollo de los vecinos y del barrio. "Desde la gestión del intendente Sebastián Abella apoyamos el importantísimo rol social que cumplen en nuestra ciudad", enfatizó el Presidente del HCD. Por último, Juan Bautista Fernández, hijo de un ex presidente y colaborador de la sociedad de fomento, hizo hincapié en que la entidad está enfocada en generar mayor integración, reforzar la institución y trabajar en equipo siguiendo los lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

