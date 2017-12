Nuevo proyecto urbano para la ciudad

En estas semanas el equipo periodístico de La Autentica Defensa conoció un nuevo e interesante desarrollo urbanístico a realizarse en nuestra ciudad. Se trata de la incorporación al ejido urbano, en principio de 40 hectareas próximas a la rotonda de las Acacias, lo cual resulta consistente con el plan de crecimiento de la ciudad. Buscando información de primera mano logramos contactar con el presidente de UrbanoTecnia, Luis María Sosa, cuya empresa es la encargada de llevar adelante el desarrollo. Es el propio Luis María que nos cuenta que este proyecto fue presentado ante las autoridades municipales, esperando que lo otorguen indicadores urbanísticos para poder dar comienzo. "Estamos convencidos que el ejecutivo elevará este proyecto al nuevo Consejo de Ordenamiento Urbano Ambiental, el cual es el que tiene la capacidad de este sueño de muchos se haga realidad, el sueño de la casa propia". La creciente demanda como consecuencia del otorgamiento de prestamos por parte de bancos privados y públicos, sobre todo a los sectores medios de la ciudadanía, ha dejado en evidencia la falta de terrenos para construir. Principalmente jóvenes profesionales, empresarios, personal calificado y empleados jerárquicos de las industrias locales, son los que junto con los inversores, no encuentran posibilidades más allá de los barrios cerrados que se encuentran a lo largo de la ruta Nº4. Esta iniciativa tiene como fortalezas la cercanía al casco urbano de la ciudad, la posibilidad de tener los servicios de luz, agua potable, cloacas y seguramente gas natural. Al ser un barrio abierto, los propietarios no pagarán expensas y podrán disfrutar de tener todo a la mano, debido a que Alto Martinez, como así lo dieron a conocer, tendrá como parte de su infraestructura, un colegio con jardín, primaria y secundaria. Si como lo escucharon, además contará con una capilla y un centro comercial para abastecerse de los abarrotes básicos del día a día. No es menor la posibilidad las diferentes propuestas que a lo largo del desarrollo la empresa ofrezca, ya que está planificado no solo la venta de lotes, sino también dúplex y lo que hoy denominan Housing, un conjunto de casas contenidas por cercos vivos. "Nos propusimos pensar un nuevo lugar para los campanenses, una ciudad contemporánea donde la configuración de sus espacios y servicios sean funcionales al desarrollo cotidiano de la vida en sociedad" cierra el responsable de UrbanoTecnia.







Nuevo proyecto urbano para la ciudad

