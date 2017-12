2018; Un Año Maravilloso

Miguel comentó para Juan Carlos, su mejor amigo: "Éste año ha sido muy difícil para mí. Mis proyectos no si realizaron, mi dinero ha escaseado, mi alegría quedó escondida en algún día del pasado. Creo que ha sido el peor año de toda mi vida". Juan Carlos, mirando directo a los ojos del amigo, dijo: "El año ha sido malo para mí también; pero voy a continuar confiando en Dios. Voy a olvidar el año que está pasando y voy a creer, de todo el corazón, que el nuevo año, al contrario de este, será el mejor año de mi vida. Y espero que sea tu mejor año también." Necesitamos creer, como los amigos de nuestra historia, que el nuevo año será una gran bendición para nosotros. Podemos no creer mucho en lo que estamos viendo alrededor, podemos desacreditar de nuestra economía, de nuestros políticos, hasta aún mismo de nuestra capacidad de derrotar las adversidades; pero debemos continuar creyendo en el Señor, que nos garantizó suplir las necesidades, que nos estimuló con un simple "ten buen ánimo", que nos enseñó que seríamos fortalecidos con Su alegría, que nos aseguró que seríamos siempre, "vencedores". El nuevo año será, porque creemos, un año maravilloso. Si en el 2017 nosotros nos dejamos abatir por dudas e incertidumbres, en el próximo creeremos con más determinación. Si este año nos conformamos con el poco y con las necesidades, en el próximo vamos a enarbolar la bandera de nuestra fe y luchar para que esas necesidades desaparezcan. Si este año las bendiciones fueron pequeñas, por nuestra propia culpa, ya que no siempre el amor y la paz han sido nuestra prioridad, en el próximo, no nos alejaremos un momento de esa meta, priorizando la presencia de Dios, para disfrutar de sus grandes bendiciones todos los días del año. ¡El prójimo año será maravilloso para mí!...¡Y será maravilloso para ti también!... ¡Feliz Año Nuevo! Desde la ciudad de Campana (Buenos Aires), recibe un Abrazo, y mi deseo que Dios te bendiga, te muestre su rostro, te sonría y permita que prosperes en todo, y derrame sobre ti, Salud, Paz, Amor, y mucha Prosperidad.

Claudio Valerio. Foto: Archivo.



2018; Un Año Maravilloso

Por Claudio Valerio

