Año Nuevo Persa o Iraní Nouruz, Nowruz, Noruz o Norouz, es el año nuevo del calendario persa, que se celebra en Irán coincidiendo con el equinoccio de primavera. Noruzsigni?ca literalmente ´nuevo día´ en persa. Esta ?esta tiene al menos 25 siglos de antigüedad. Sus raíces parecen remontarse al culto Mesopotámico de Tamuz, dios de la fertilidad, quien moría y resucitaba cada año y directamente relacionada con el inicio de la primavera. El rey Djemchyd en el año 800 a. C. constituyó el calendario persa, e instituyó la fiesta de Newruz o del año nuevo, única fiesta civil que conocían los persas. Algunos lo atribuyen al jefe de los Karismios persas, Djelaleddin, la creación o instauración en el siglo XIII de un calendario que dicen preferible al gregoriano, en el que está fijada la fecha de la renovación del año solar en el día del equinoccio de primavera. De lo que no hay duda y se da por cierto de todas formas, es que los persas tomaron el calendario de los caldeos, con el año de 360 días, y agregaron otros 5 o 6 complementarios. En marzo de 2018 comenzará el año 1397 del calendario persa. Es el calendario oficial en Irán y Afganistán. El "Nuroz" busca el respeto mutuo, los ideales de paz y la creencia de la vida en armonía con la naturaleza. Con los siete productos se forma el "SofreyeHaft Sin", literalmente "el mantel de las siete eses". Las mesas de "Haft Sin" están presentes en edificios, comercios y lugares de trabajo durante los trece días de la celebración. La fiesta del Noruz no es exclusiva de Irán sino que pertenece también a países como Afganistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, el norte del Cáucaso, zonas kurdas de Oriente Medio, Kazajistán y poblaciones dispersas por Asia Central y del Sur, en lugares como La India y China. Es el principio del año nuevo de más de 300 millones de personas. Hay siete alimentos que no pueden faltar para comenzar año nuevo persa. Tienen en común su letra inicial, la "s", y cada uno invoca un deseo como la salud, la riqueza y el amor. Se usan para formar el "SofreyeHaft Sin", literalmente el "mantel de las siete eses". Esta tradicional mesa es infaltable en el día primer día del mes de "Farvardin", como testimonio de una festividad con más de 3.000 años de historia. Tres de los productos imprescindibles son la manzana, "sib" en farsi, símbolo de belleza; el ajo, "sir", que trae salud; y unos brotes de trigo, lentejas y otras legumbres, "sabze", como muestra de renacimiento y vida.Junto a estos alimentos encontramos los frutos "somag" y "sanyed", representando respectivamente la felicidad y el amor, y un dulce de germen de trigo, "samanu", que aportará riqueza durante el nuevo año. En otro recipiente los iraníes colocan el "serque", vinagre, que otorgará paciencia y que, según cuentan los iraníes, sustituyó al vino con la llegada del islam al país. (Fuente: hispantv.com)







2145 - 2561 - 5771 - 4716 - 1397- 2018:

Festejos de Años Nuevos durante el Año

Por Julio N. Carreras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: