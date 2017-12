Se movilizaron por el centro de la ciudad para exigirle a los diputados de la Nación que no voten la iniciativa de la gobernadora Vidal. Decenas de docentes de Campana afiliados al SUTEBA se manifestaron el miércoles por las calles de la ciudad para protestar contra la armonización del Instituto de Previsión Social (IPS) con la caja del Anses, iniciativa que el Congreso de la Nación podría tratar en las próximas semanas. "En Campana, desde SUTEBA decidimos volver a salir a la calle, porque quieren cambiar las condiciones de jubilación de todos los docentes bonaerenses", explicó la secretaria general del gremio, Lía Fernández, en diálogo con La Auténtica Defensa. La sindicalista señaló que "no solamente" se trata de "la extensión de la edad jubilatoria", sino de perder condiciones como "la movilidad" y "elegir el cargo por el cual te vas a jubilar, que no necesariamente son los dos últimos". Hoy en la provincia de Buenos Aires, los docentes se jubilan a partir de los 50 años y con 25 años de aporte, para recibir un 70% del mejor cargo que hayan alcanzado. El intento de reforma, en cambio, establece que podrán hacer a desde los 57 años, con 30 de aporte, con el 70% del mejor sueldo que hayan tenido en los últimos dos años de funciones. "(Además implica el) desconocimiento de los acuerdos paritarios que venimos ganando hace muchos años, como por ejemplos los preceptores, los bibliotecarios, pañoleros y los equipos de orientación, que dejan de ser considerados frente a alumnos y deben trabajar 5 años más para jubilarse", añadió Fernández. A los directivos se les impondría condiciones similares. "Es una injusticia muy grande: si doblegan a los docentes van a terminar de desfinanciar el IPS como hicieron con el BRAPO", advirtió la referente gremial.



Docentes de SUTEBA protestaron por la armonización del IPS

