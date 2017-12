Cerrando el "Estamos bien" (2017)

Mauricio Villanueva. Foto: Archivo.

Vamos cerrando el 2017, segundo año de gestión de la alianza cambiemos y aunque quieran decirnos a coro que estamos bien y que han cumplido los objetivos económicos, con lo primero no podemos estar de acuerdo, con lo segundo claramente han sido sus objetivos pero quedaron lejos de sus promesas de campaña. Uno de los puntos conflictivos para el gobierno es el índice de inflación. No pueden contenerlo aún con una economía semi paralizada. Las metas del banco central giraron en torno al 12/17% mientras que el estimado para finalizar el año supera el 24%. Tener como promesa de campaña frenar la inflación es arriesgado pero más arriesgado es creer como votante que se trata de una promesa positiva, sobre todo para lxs trabajadxres que verán el congelamiento de sus sueldos como la variable más concreta para lograr tal objetivo. A 8,3 % se fue el índice de desempleo oficial, sabemos de todas formas que el desempleo real supera los dos dígitos con facilidad. No parece ser este un problema a resolver por el gobierno, durante sus dos años de gestión seguimos recibiendo noticias de despidos, cierres de empresas y políticas tendientes a asfixiar a las pymes, la apertura comercial y la desprotección a las economías regionales son los puntos críticos que hacen prever que la desocupación seguirá en alza. De las políticas arriba mencionadas, tenemos uno de los números más preocupantes ya que muestra la realidad en la que se encuentra el país hoy, el déficit comercial nos muestra un desfasaje que nos acerca aceleradamente a una crisis anunciada, 7657 millones de dólares es el déficit comercial más grande de la historia. La forma que este tipo de gobiernos encuentra para redondear sus negocios es la toma de deuda y el refinanciamiento de la misma. En relación a la deuda externa esta aumentó en 88 mil millones de pesos y los intereses crecieron un 77%. Tomando deuda y emitiendo bonos a 100 años. Sea cual sea el fin de este gobierno nos deja una real pesada herencia no solo a nosotrxs sino a varias generaciones de argentinxs. Prometieron no devaluar, pero era una necesidad para sostener no solo la salida del cepo cambiario, sino además el negocio de la bicicleta financiera que no puede cubrirse solamente con el ingreso de dólares proveniente de la toma de deuda. La especulación financiera y la fuga de capitales es tan importante como difícil de sostener, por otro lado las presiones de empresarios que se benefician con el dólar alto (Paolo Rocca/Tenaris por ejemplo) también son difíciles de contener para el gobierno que tiene en ellos y sus conglomerados a aliados importantes y porque no, a los verdaderos dueños de la política económica junto a otros grupos poderosos como los grandes terratenientes, al cierre de esta columna la moneda estadounidense se encuentra en $19,46. Estamos hablando sólo de números en términos económicos. No alcanza esta columna para hablar de las políticas sociales, laborales, previsionales entre otras que también han sido favorables a un mismo sector y altamente perjudiciales para el conjunto más numeroso de la población, lxs trabajadorxs activxs e inactivxs. Por eso no ponemos en duda cuando el cuarteto Dujovne, Caputo, Sturzenegger y Peña aseguran haber cumplido los objetivos, evidentemente los han cumplido. Sí nos permitimos dudar sobre el "estamos bien" y la duda es si hablan de ellos mismos y los grupos que realmente representan o se trata de una burla al resto de la sociedad que ha perdido el trabajo, que ve reducida su capacidad de consumo, que ve afectada su jubilación, pensión o asignación. Definitivamente decirle a la sociedad que el país está bien refleja el cinismo que acostumbra desplegar el gobierno. Aun cuando se vislumbra un 2018 con muchas dificultades, desde el Movimiento Popular Patria Grande deseamos que sea un gran año, porque sabemos que depende de nosotrxs que así sea, por lo tanto nuestro deseo de un feliz año es realmente sentido y sincero. Mauricio Villanueva / Movimiento Popular Patria Grande

Cerrando el "Estamos bien" (2017)

Por Mauricio Villanueva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: