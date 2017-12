La economía, en serios problemas

Alejo Sarna

A pesar de los constantes esfuerzos por generar esperanza en la población, la economía nacional está ingresando en una ruta cuya único destino es el colapso. A quienes el gobierno les perdonó miles de millones de dólares en quita de retenciones al campo y a las mineras, no cumplieron con las expectativas de exportación que el gobierno necesitaba. La política de "tarifazos" que castigó el bolsillo de los argentinos, no logró achicar el déficit fiscal y mucho menos generó una mejora en el servicio por parte de las empresas. El libre albedrío que el Gobierno Nacional le dio a la presidencia del Banco de Central de mantener una política monetario agresiva con las escandalosas tasas de las Lebacs, no solo nunca logró sus metas inflacionarias sino que además generó una bicicleta anti productiva que dañaba seriamente la inversión y el empleo. Un achicamiento del estado para ahorrar recursos, que en verdad solo significó un recambio entre los empleado que estaban antes con los que ponían los que están ahora, y lo poco que se ahorraron en empleo público se fugó vía "timba" financiera. Y la escandalosa e injusta quita de más de 100 mil millones de pesos de la caja de los jubilados, en lugar de ayudar a sanear las cuentas, son utilizados de forma netamente demagógica para blindar económicamente a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires a quienes le transfieren la mayoría de este dinero. Así se pueden señalar una serie de fracasos que están haciendo de la economía nacional una bomba de tiempo, donde los grandes problemas del Kirchnerismo tales como la inflación y el déficit gemelo (fiscal y comercial) no fueron solucionado y en casos fueron profundizados, pero que a su vez perjudicó seriamente en donde el Kirchnerismo había generado grandes logros; empleo, bienestar social y productividad. En definitiva, el Gobierno se encuentra en un cuello de botella donde sus grandes ambiciones que son las de llegar a déficit e inflación cero, choca con la esencia de quienes comandan los destinos de la actual economía. No se puede nunca lograr déficit cero si se le siguen perdonando impuestos a las grandes compañías y a las transnacionales de las cuales muchos de los funcionarios son Ceos. No se va a poder bajar la inflación si no se toma una actitud intransigente frente a los monopolios de la estructura productiva y de los supermercados, muchos de los cuales las familias de los funcionarios son dueños, admitiendo el fracaso de las posturas monetaristas que hoy gobiernan el Banco Central. Entonces, el ajuste que se inició en principios de 2016, al no cumplir con las metas de inflación y déficit, no tiene una fecha de caducidad bajo este Gobierno, sino que vamos a ser testigos nuevamente de los "ajustes" eternos. Eso es lo que nos espera el 2018, un año no electoral donde el Gobierno va a recurrir al crudo ajuste sin tener que pagar costos electorales inmediatos. Pero sepan vecinos y vecinas, que la política de ajuste llegó para quedarse por mucho tiempo bajo la dirigencia que actualmente nos conduce y que la única manera de terminarlo es mediante la utilización del voto opositor en 2019.

La economía, en serios problemas

Por Alejo Sarna

