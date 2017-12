José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Cuando un gobierno llega a los dos años, es decir a la mitad de su mandato, suele hacerse un balance preguntando ¿Cómo le fue? y también ¿Cómo nos fue a la mayoría de los argentinos?. A la primera pregunta debemos responder que al gobierno le fue bien. Hagamos un somero recorrido por algunos de sus logros: -Triunfó en la elecciones de medio término pese al ajuste impuesto a la mayoría de la población que incluye despidos, disminución de los salarios reales, brutales tarifazos de los servicios etc, etc. -Obtuvo un blindaje mediático inédito anulando la ley de medios y favoreciendo la concentración y como agradecimiento y por tener similares intereses, los medios concentrados se convirtieron en agentes permanentes de propaganda gubernamental. -Consiguió la colaboración, billetera mediante, de parte de la oposición para la aprobación legislativa de las reformas que le exigían el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los grupos más concentrados de la economía. La reducción de las jubilaciones, AUH y pensiones es tan sólo un ejemplo. -Pudo convertir a la CGT del triunvirato en una caricatura deslegitimada en su rol de defensa de los trabajadores y cuestionada por propios y extraños. -Aprovechó haber heredado un país desendeudado para poder tapar con nueva deuda que aumentó a una velocidad que asusta, los desequilibrios financieros internos y externos -Expulsó a los jueces federales contrarios a sus designios y disciplinó a los dubitativos logrando imponer algo muy parecido a la obediencia debida en la totalidad del Poder Judicial para meter preso a gran parte de los funcionarios del anterior gobierno y proteger a los del gobierno actual para reforzar la idea de que "chorros" son únicamente los otros, con o sin fallos condenatorios. -Sabiendo que un parte de la población siempre pide mano dura, tuvo éxito al reducir el esperable rechazo que debería producirse a la feroz represión de la protesta social desatada por el estado. Esta incompleta enumeración no supone un orden cronológico ni de importancia, tarea que esta columna deja librada a usted, estimado lector, que además puede agregar otros "logros" que piensa que faltan. Como se ve, al gobierno de Macri le fue bien, esto es, cumplió con las metas que se propuso, que no son las explicitadas en las campañas proselitistas y, en la mayoría de los casos, opuestas. Es su esencia. Para hacer esto gobiernan.. La segunda pregunta se contesta sola porque para que al macrismo le vaya bien necesariamente a la mayoría le debe ir mal. Para que los más ricos, que son los menos, se queden con una gran parte de la riqueza generada, al resto, que son los más, les toca lo que queda, lo que los ganadores derraman. Estos "logros" significan un gran retroceso económico y social para las grandes mayorías. Todo esto demuestra, una vez más, que no es cierta la caracterización de este estado como un estado ausente. Está muy presente pero que no juega para "los populáricos", como diría Violeta Parra. Es por eso que junto con los deseos para el año que se avecina asumamos el compromiso de luchar para tratar de que los deseos puedan hacerse realidad. Las mejores condiciones de vida no caen como maná del cielo, se construyen con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, codo a codo, fraternalmente. PD: Bienvenida nieta 127. Chau entrañable y genial Fernando Birri.

Balance

Por José Abel Perdomo

