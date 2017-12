Mejorarles la vida a los vecinos, nuestro principal compromiso

El atardecer de este 2017, mientras nos preparamos para recibir al próximo año con renovadas energías, es un buen momento para reflexionar acerca del camino que hemos recorrido juntos, nuestras alegrías, éxitos y también sobre nuestros desaciertos. Ya pasaron más de dos años desde que los vecinos eligieron un cambio y apostaron a una nueva visión, otorgándole al intendente Sebastián Abella la ardua - y al mismo tiempo desafiante- responsabilidad de gobernar nuestra ciudad. Me siento agradecida por haber participado de este proceso y también orgullosa de nuestro equipo, que trabaja todos los días para mejorarle la calidad de vida a todos los campanenses. No fue fácil. En diciembre de 2015 nos encontramos con el desafío de darle un rumbo nuevo a la gestión pública a través de un ambicioso plan de trabajo que buscaba hacer el mejor uso posible de los recursos. Mirando hacia atrás, es importante reconocer los frutos de nuestros esfuerzos. Sólo por mencionar a algunos de los proyectos de este 2017, deseo resaltar la extensión de la red de cloacas, asfalto y luminarias; obras que se materializaron y no quedaron en frases de campaña. En el ámbito social, hicimos una fuerte defensa de los Derechos Humanos, la integración y la asistencia a los más vulnerables como ejes de nuestro trabajo, que se ve reflejado en la creación de la Dirección de Derechos Humanos, el nuevo Hogar de Protección Integral de Víctimas de Violencia, los programas de atención a la salud y asistencia de Desarrollo Social, el desarrollo de la Dirección de Juventud como un ámbito de pertenencia para los jóvenes, y muchas otras iniciativas en el marco de la promoción y protección de derechos. El trabajo en el área de salud también ha sido importante, con el objetivo de brindar un mejor acceso y calidad al servicio del Hospital San José y en los CAPS. En cuanto a la sanidad animal, destaco la acertada decisión del Intendente de adquirir un quirófano móvil para la castración gratuita de mascotas. En materia de prevención, implementamos una plataforma digital de seguridad que mejoró considerablemente la coordinación operativa, además de reducir los tiempos de respuesta ante emergencias. Estos avances se complementan con la instalación de lectoras de patentes en los principales accesos de la ciudad, adquisición de nuevas cámaras y el lanzamiento de la aplicación gratuita para celulares Alerta Campana. Se ha invertido fuertemente en la ampliación y reparación de escuelas y en la capacitación de docentes y profesores, como así también se desarrollaron diversas actividades culturales que promueven la inclusión social. Recientemente, nuestro Intendente obtuvo el Premio Comunas 2017 por su destacada gestión a favor de la modernización del distrito y también fue reconocido dentro del Ranking de Municipios por el Ministerio del Interior de la Nación; distinciones que nos hacen bien a la comunidad porque confirman que el compromiso es real. Pensamos a la sociedad de Campana de forma inclusiva y diversa, articulando la labor del sector privado y de las universidades, cada uno aportando desde su lugar para convertirse en verdaderos socios estratégicos para el desarrollo económico y social de la ciudad. En este esquema, también son fundamentales las organizaciones sociales como agente de cambio y la participación activa de los vecinos, vehiculizada a través de diversos canales. El vecino es quien mejor conoce a Campana, y su opinión es fundamental para definir nuestros planes de trabajo. El camino a transitar es largo. Quienes tenemos vocación por la gestión pública sabemos que siempre es necesario hacer más. Trabajamos con honestidad porque la verdad siempre es mejor, es por eso que en los próximos dos años continuaremos en el camino del compromiso para seguir construyendo juntos la ciudad que soñamos. Lic. Mariela Schvartz, jefa de Gabinete del Municipio.

SCHVARTZ DESTACÓ EL TRABAJO REALIZADO ESTE AÑO POR TODO EL EQUIPO DEL INTENDENTE ABELLA



Mejorarles la vida a los vecinos, nuestro principal compromiso

Por Lic. Mariela Schvartz

