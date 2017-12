Sergio Roses: De la jerarquización del Concejo a la mirada de largo plazo para la ciudad

ROSES INSISTIÓ CON LA NECESIDAD DE QUE LAS FUERZAS OPOSITORAS LEAN LOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES Y REALICEN SUS AUTOCRÍTICAS.

El Presidente del HCD, Sergio Roses, hizo un balance del año junto a La Auténtica Defensa y también planteó desafíos y expectativas para 2018. "Hay que profundizar una mirada de largo plazo que contenga todas las iniciativas que están en curso y que tienen que ver con hacer de Campana una buena ciudad para producir, pero también para vivir", aseguró. Sentado en su despacho en los últimos días hábiles de este 2017, Sergio Roses reconoce con un gesto elocuente lo "agotador" que le ha resultado un año en el que tuvo la responsabilidad de encabezar la boleta local de Cambiemos, en su primera elección como gobierno municipal. Claro: también le ha tocado conducir el Concejo Deliberante en tiempos, justamente, de cruda campaña electoral y, a su vez, avanzar en el reposicionamiento de la Agencia de Desarrollo Campana, entidad de la que también es Presidente. Y con todo ello detrás, haciéndose un lugar entre reunión y reunión, recibió a La Auténtica Defensa para realizar un balance del año y plantear desafíos para lo que viene, tanto en el HCD como en el proyecto político que representa y también en nuestra ciudad. -¿Cuál es el balance de este año en el Concejo Deliberante? -Un balance muy positivo. Fue un año en el que, desde lo institucional, el Concejo terminó suministrando al Departamento Ejecutivo las herramientas para gobernar. No sin discusión, no sin modificaciones. Y creo que en ese espíritu hay que mirar el año que viene. Este fue un año en el que se han tratado proyectos importantes para la ciudad. No sólo los de siempre, como el Presupuesto Municipal, que es la ordenanza fundamental, sino también temas como, por ejemplo, el canje de terrenos del estadio de Villa Dálmine, con una resolución que ha beneficiado a todas las partes. Creo que ése y otros proyectos que hemos tratado acá, como convenios para infraestructura de San Felipe, Otamendi y San Cayetano, son proyectos de obras y medidas que están cambiando la vida de la ciudad, que tienen que ver con la obra pública que afecta directamente al vecino, como el agua, la cloaca, la luz, el extendido del gas, el asfalto... Todo eso ha pasado por el Concejo. -¿Qué proyectos existen para el trabajo interno del Concejo Deliberante de cara a 2018? -Espero que para el año que viene, con varias líneas ya encaradas, desde la Presidencia podamos seguir trabajando en jerarquizar la relación del Concejo con la ciudad. Por un lado, subiéndolo al mundo digital, para lo que necesitamos avanzar con la digitalización del funcionamiento del Concejo. Y por el otro lado queremos jerarquizar la actividad del concejal, algo que ya hemos iniciado con capacitaciones que no eran comunes en el Concejo y que logramos a través del acuerdo que firmamos con el Senado de la Provincia para asistencia técnica. Queremos seguir proveyendo al concejal de herramientas para que pueda hacer mejor su trabajo. Un concejal es un generalista: no tiene que ser experto en contabilidad para entender un Presupuesto o en leyes para entender una ordenanza. Porque si la representación fuera fruto de especialistas en una materia no sería igualitaria, no sería democrática. Lo que tenemos que generar como institución es brindar las herramientas, la capacitación, para que cada concejal pueda cubrir el amplio abanico de temas que tiene que tratar en este recinto. Apostamos así a una institución que crece y se jerarquiza para mejorar la calidad de vida de los vecinos. -¿Puede haber una reestructuración en el Concejo Deliberante? ¿Está planificado crear nuevas secretarías y que el cuerpo tenga así sus propios funcionarios? -Estamos charlando con todos los bloques para que, en no mucho tiempo, podamos tener un esquema que refleje estas necesidades. El Concejo Deliberante de Campana, comparado con otros Concejos de otras ciudades es un Concejo que a nivel de institucionalización ha sido muy limitado, muy básico en cuanto a sus roles, al alcance de sus actividades. Estamos en una situación en la que podemos hacer un buen trabajo y mediante el diálogo con todos los bloques seguir por esta senda de modernizar y jerarquizar el trabajo del concejal. Y creo que la tercera pata tiene que ver con actividades de intendencia, si se quiere, y esperamos que el año que viene podamos tener el ascensor para mejorar las condiciones de accesibilidad en el edificio. Así que la agenda para 2018 es bastante amplia y hay mucho trabajo por hacer. -En cuanto a lo político, dado que Cambiemos no cuenta hoy con una mayoría propia, ¿qué evolución espera del diálogo dentro del Concejo Deliberante para tratar de llegar a los consensos necesarios para avanzar con los proyectos que envíe el Ejecutivo? -El diálogo se da por proyecto, obviamente. En el Concejo Deliberante, por una cuestión natural de trabajo, siempre estamos conversando con todos los bloques y hay una dinámica fuerza que genera que exista el diálogo. Obviamente, hay también corto circuitos y situaciones que ya conocemos, como cuando no funcionaron las comisiones, como las sesiones sin quorum, donde, a mi criterio, tal vez se estira más allá de lo necesario la cuerda. En 2017, que fue un año electoral, el espacio para llegar al diálogo de fondo era más complicado porque todo estaba, de alguna manera, impactado por las pretensiones electorales de cada uno. Creo que la oportunidad que se nos abre en 2018 es en un contexto en el que no hay elecciones y en el que podremos debatir temas cruciales para la ciudad, de mediano y largo plazo. Y creo que, por inercia, no va a haber especulaciones. Así que veo un lindo contexto para el trabajo del cuerpo entero. -¿Preocupa que la oposición profundice, justamente, su rol opositor? -Estos dos primeros años han sido años de transición en todas las esferas de gobierno. Lo natural a una derrota política es un proceso de autocrítica y de reenfoque de los ejes que llevaron a un partido a esa derrota. Y creo que después del 2015, amplios sectores de la oposición no hicieron esa autocrítica, no leyeron a la sociedad, siguieron con el mismo libro y el mismo método confrontativo, y de alguna forma, en 2017 recibieron un segundo golpe, que fue también una segunda ratificación de un esquema que apunta más a la normalidad, a ver el mundo más como una oportunidad y no una amenaza, a tener buenas relaciones con los países vecinos, a poner en el centro la necesidad de tener una Justicia independiente, donde todavía tenemos mucho que hacer. Hoy nos enfocamos más en los problemas prácticos que en las cuestiones trascendentales de origen ideológico que todos tenemos, pero que muchas veces ponerlas sobre la mesa como cuestión clave para ver si vamos a asfaltar ésta o la otra calle, no agrega valor, nos aleja de la meta y de la realización. Y creo que ese estilo de hacer política tuvo una segunda derrota en 2017 e inevitablemente avizoro un proceso en el que las fuerzas opositoras se tienen que acomodar y revisar si verdaderamente tienen ambición de poder. Si no tienen ambición de poder, como ha pasado con sectores de izquierda, que han elegido ser una oposición testimonial, seguirán teniendo representación mínima de su testimonio, pero una fuerza política con ambición de poder, como por caso el peronismo, debe encontrar un nuevo eje, un nuevo discurso, si quiere volver a interpretar a la sociedad. Creo que eso tiene que pasar a partir de este 2018 y es natural y sano que suceda, porque en Democracia tiene que haber opciones. Y se enriquece la Democracia cuando achicamos el ángulo de la discusión; cuando nos ponemos en ser oficialistas por ser oficialistas, o en ser opositores por ser opositores per se, no agregamos valor a la discusión de los proyectos o las ideas que pueden mejorar la vida de la gente. Nos alejan del motivo por el cual estamos en esto y nos alejan también de la solución verdadera. Cuando nos etiquetamos y en base a esa etiqueta actuamos, creo que estamos perdiendo el objetivo de lo que es el funcionamiento de las instituciones. -Del primer año de gobierno de Cambiemos a nivel local a este segundo que se está terminando, ¿en qué advierte un cambio de la gestión? ¿Y qué balance hace del 2017? -Lo veo al Intendente Sebastián Abella muy consolidado. Ha recorrido la curva de aprendizaje natural propia de cualquier persona que ejerce un rol por primera vez y veo que en su estilo está disfrutando, como debe ser cuando uno hace lo que le gusta y apasiona. Desde ese punto de vista, el funcionamiento de la Intendencia tiene la impronta de él. Después, obviamente, el desempeño de cada Secretaría es dispar, como pasa en cualquier equipo del mundo y es algo que el Intendente debe evaluar todo el tiempo. Y seguramente lo está haciendo y por eso, por ejemplo, se decidió la creación de una nueva Secretaría y de adecuaciones a la estructura. Siempre hay un vaso medio lleno y otro medio vacío e independientemente del ritmo muy acelerado que se la ha puesto en estos dos años para llevar adelante proyectos que están cambiando la vida de la ciudad, es obvio que faltan muchas cosas. Pero creo que la novedad para el año que viene es que hay un contexto económico y productivo que se va a empezar a ver en Campana, y que ya se ha podido notar en estos últimos meses. Si en materia económica, Argentina empieza a consolidar su progreso, Campana está en un lugar privilegiado. Y eso lo vemos día a día con inversores que están buscando dónde radicar su actividad productiva. Y creo que el 2018 será el primer año en mucho tiempo en el que empieza a asomar una visión optimista sobre la producción y el empleo en la ciudad. Una tendencia que tiene que ver con un cambio y una normalización a nivel nacional que encuentra a la ciudad bien posicionada, como un muy buen lugar para producir e invertir. Creo que está en los campanenses y en los actores privados que, además, sea un muy buen lugar para vivir. Tenemos mucho que hacer: generar soluciones habitacionales, más actividades de esparcimiento, fortalecer el sector privado de la salud... -¿Cuáles serían tres objetivos prioritarios que debería abordar este proyecto político que hoy gobierna Campana para el año 2018? -Hay que profundizar una mirada de largo plazo que contenga todas las iniciativas que están en curso y que tienen que ver con hacer de Campana una buena ciudad para producir, pero también para vivir. Y esto incluye tanto el habitat como las oportunidades de educación como de desarrollo para su gente. Y creo que lo que tenemos que llevar adelante, entre el gobierno, los actores de la comunidad y la sociedad civil, pensar esa ciudad a mediano y largo plazo. Hemos encarado un proyecto importante, que es el de Ciudades Emergentes y Sostenibles. Hemos tenido también esquemas de participación de la comunidad y esperemos que todos los mecanismos como ése y otros que surgirán sean usados por la comunidad, no para decir que está todo bien, sino para aportar la riqueza que trae la diversidad para hacer que las soluciones sean cada vez mejores.

EL BALANCE DE LA AGENCIA DE DESARROLLO CAMPANA Además de ser el Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses preside la Agencia de Desarrollo Campana.Consultado por La Auténtica Defensa, también hizo un balance de la actividad llevada adelante desde este organismo durante el año 2017: "Hemos trabajado -comentó- distintos proyectos y hemos incubado distintos proyectos que después de la fase piloto, para 2018 los vamos a estar lanzando más abiertamente. Hemos trabajado con el Centro de Desarrollo Empresarial a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con el Programa Clínico Tecnológico, asesorando a empresas Pymes a mejorar sus procesos y sus productos finales; también hemos trabajado incubando empresas en articulación con la Universidad Nacional de Luján (UNLu); y con asistencia financiera a Pymes. Uno de los ejes para el año que viene es socializar esto más abiertamente con la comunidad de Campana. Hay otros ejes que se han trabajado como el análisis de los residuos sólidos industriales, que fue financiado por la empresa Tenaris, y que a partir de los resultados en los próximos meses se va a generar una agenda de trabajo para optimizar todo lo que es el sistema de recolección, disposición y reutilización, con un criterio de economía circular, para que los recursos estén la mayor parte del tiempo en el circuito productivo. Hay innumerables proyectos de articulación. Vamos a continuar con la Mesa Foresto Industrial; estamos hablando de generar mesas participativas de ese tipo en otras áreas, como en temas con la formación y el oficio. También es fundamental que la Agencia se siga posicionando en un lugar donde ha avanzado mucho en 2017 que es la promoción de inversiones en la ciudad; para que cuando se hable de promoción a nivel industrial se hable de Campana; para que cuando se hable de industrias se hable de Campana; y también que cuando se hable de sectores que tienen mucho potencial, como el ecoturismo, se hable de Campana. Por eso son auspiciosas cuestiones que se están generando, como la creación de un Parque Nacional y las actividades que se están desarrollando en el sector islas".

