Los cordobeses crearon un sitio web para informar sobre personajes famosos que han sido acusados por acoso, abuso o violación de hombres y/o mujeres. www.tuidoloesunforro.com.ar recopila fotos e historias de argentinos y extranjeros que se están en la lista negra del ranking encabezado por el mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque las decenas de denuncias no frenaron su ascenso a la Casa Blanca, no corrió la misma suerte su protegido Roy Moore, aspirante al Senado por el estado de Alabama. Las ocho denuncias de mujeres afectadas, entre ellas una joven de catorce años, le hicieron perder la banca. En buena hora la sociedad pone el ojo en el atropello que significa el acoso sexual y se atreve a cuestionar un comportamiento que estaba a punto de ser naturalizado. No obstante ¿ cuál es el límite entre la verdad y la difamación? Todas las denuncias son ciertas? Basta con atestiguar lo sucedido para formar parte de los caídos en desgracia? Como en el delito de violación, el culpable suele reincidir. La única manera de quitarnos la duda es denunciando el episodio y cotejar si eso ya le sucedió a otra persona anteriormente. O esperar que vuelva a hacerlo. El perfil del acosador es variable, pero su trastorno es de naturaleza reincidente. Atrevámonos a hablar, sólo así la verdad saldrá a la luz. ¡Feliz 2018 para todos mis lectores!

Desde el Estribo:

Acoso y difamación

Por Fabiana Daversa

