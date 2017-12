"2017 termina con un balance terrible para el país" dicen desde el Partido Justicialista de Campana

Oscar Trujillo, Presidente del Consejo distrital del Partido Justicilista de nuestra ciudad, acompañado de Alejandro Robledo, Secretario de Prensa, Cultura y Propaganda, hicieron declaraciones a la prensa, haciendo un balance del año que culmina. "No hay duda que el balance es en extremo negativo para la mayoría del pueblo argentino. Habrá sectores privilegiados que ven como su capacidad de enriquecerse aumenta, pero la masa del pueblo trabajador, los sectores más débiles de la sociedad, como los abuelos o la infancia asistida por la AUH, han retrocedido en derechos elementales, junto al conjunto de la sociedad", expresaba Trujillo. En el mismo sentido, para Robledo, un balance del año 2017 no puede dejar de lado los últimos datos que refuerzan un rumbo de ajuste y retroceso económico: "Además de una reforma previsional acompañada de ajustes, despidos y persecución política a diputados de la oposición, el gobierno reconoce públicamente el fracaso de su plan económico, con una escalada del Dólar y más tarifazos. Y en la Provincia de Buenos Aires, el panorama sigue esos mismos lineamientos: más ajuste, más despidos, más inflación", situaciones qué generan mas pobres y excluidos, llevándonos a la cultura del descarte qué tanto nos pide Francisco erradicar y transformarla en la cultura del encuentro, principalmente con nuestros mayores y jóvenes. Como conclusión, Trujillo expresaba su deseo de poder compartir un horizonte de esperanza, "aún cuando las señales son tan funestas. Las fuerzas de la democracia, entre las que el peronismo ocupa el principal rol opositor, deben reencontrar su proyecto común, ese que puso siempre como norte a la felicidad del pueblo argentino, y no la fiesta de unos pocos especuladores. Por eso, nuestro principal deseo para el 2018 es el de fortalecer una opción de reconstrucción genuina de la Patria de los Argentinos. Y en ese mismo sentido también, para nuestra ciudad, dónde el flagelo de la desindustrialización neoliberal golpea de lleno a nuestra identidad de pueblo trabajador."

"2017 termina con un balance terrible para el país" dicen desde el Partido Justicialista de Campana

