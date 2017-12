Comentaba Armando con su amigo Julián en una reunión: "Cuando mis amigos me abrazan y me desean un Feliz Año Nuevo, yo solo tengo voluntad de pedir socorro. ¿Cómo tendré un año feliz si mi vida está cercada de decepciones y derrotas?" Si para nosotros este año ha sido un escenario de fracasos y desilusiones, ¿por qué continuar sufriendo por eso? ¡Vamos a seguir adelante! Vamos a confiar que el nuevo año será diferente y que el Señor nos dará grandes victorias. David nos enseñó a buscar socorro en el Señor y es eso que vamos a hacer desde el inicio del 2018 que está llegando. Si aún nos vemos envueltos por luchas y problemas, dejemos todo para atrás. ¡No hay problema que el Señor Jesus no pueda resolver! Y Él desea que nuestro nuevo año sea pleno de bendiciones y de alegría. Nos va a ayudar... será un año de grandes conquistas. Nuestro Señor nos dice: "Todo es posible para los que creen". ¡Y nosotros creemos! Por eso nuestra tristeza se irá, los obstáculos serán sobrepasados, las necesidades financieras serán suplidas, la felicidad volverá. Todo eso es posible y va a acontecer... ¡Gracias Dios! ¿Y cómo realizaremos nuestros sueños? ¿Cómo conquistaremos las victorias? ¿Cuál el secreto para que todo eso sea posible? Simple... vamos a caminar con Dios obedeciendo sus consejos, viviendo cada día del nuevo año en su presencia. Comencemos el 2018 con la certeza de que será el mejor y más bendecido año de toda nuestra vida. Estemos con el Señor y Él estará con nosotros. ¡Feliz Año Nuevo para todos! Les envìo un Abrazo, y mi deseo que Dios te bendiga, permita que prosperes en todo, y derrame sobre ti, Salud, Paz, Amor y mucha Prosperidad.

Feliz Año Nuevo, año de victorias

Por Claudio Valerio

