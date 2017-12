El hombre orquesta

¿Por dónde entrarle a Adrián González? ¿Por su rol como Director de la Orquesta Escuela Campana? ¿Por su oficio de afinador de bandoneones y pianos? ¿Por su momento musical en el trío de Pablo Bonesi? ¿Por las transcripciones a partitura que hace para la editorial de Marcelo Barrientos? ¿Por las clases que toma con maestros tales como Manuel Fraga y Mario Bencecry?

Cualquiera de las actividades que realiza Adrián González (30) dan para una nota en sí misma: asomarse a la "Galaxia González" es como entrar a un parque de diversiones, pero con la posibilidad de disfrutar de una sola atracción y por tiempo limitado. No sería tan malo, si no fuese porque la mayor parte del tiempo disponible lo utilizamos en notificarnos cuáles son esas atracciones. Veamos...

"Mi viejo me había comprado un teclado cuando yo tenía 9 años, y me mandó a estudiar. Pero en realidad, la ficha me cayó bastante después. Fue mientras estudiaba en la Media 2, y de hecho me recibí de Técnico en Economía y Gestión de las Organizaciones. Pero ahí me llamó la atención que tenía varios profesores, que dictaban diferentes materias, pero que en realidad les apasionaba la música: uno tocaba el piano, otro cantaba, el otro le daba a la guitarra…fue ahí cuando me dije: ´Esto es lo mío´. Entonces, mis recreos ya no eran más en el patio. Me iba a tocar el piano del colegio".

La Media 2 está a un paso de la Escuela de Arte, y no sin cierta preocupación familiar ("¿músico? ¿de qué vas a vivir?"), Adrián dio el paso y se anotó para estudiar piano en la Ricardo Carpani, mientras cursaba su último año de secundaria. Se quedó 8 años: los 3 de Formación Básica, más los 4 del profesorado. "La Carpani es mi segunda casa, y Javier Ulmete primero fue mi profesor y mentor, luego mi amigo y compañero de proyectos. También es mi jefe: yo soy el Director de la Orquesta Escuela de Campana, y él es el Coordinador Pedagógico".

La Orquesta Escuela Campanaes un proyecto pedagógico que desarrollado bajo el paraguas del Programa Provincial de Orquestas-Escuela de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Comparte el edificio con el SEC 801 de San Felipe, y su misión es captar niños y preadolescentes en situación de vulnerabilidad. "Es una orquesta de cuerdas a contraturno de la escuela. Ahí los chicos no sólo aprenden un instrumento de cuerdas, que de por sí ya les abre todo un mundo. Sino que, lo más importante, aprenden a funcionar en equipo, a tomar responsabilidades compartidas: si no venís a las clases, si no te aprendéstus partes, dejás al resto sin poder tocar. Pero además, la Orquesta Escuela Campana forja talentos. Una de nuestras alumnas, Ángeles Morales, hoy está estudiando cello en el Conservatorio Nacional".

Adrián, también es profesor de música en varios colegios de Campana, además de la Carpani, por supuesto, donde también se encarga de mantener afinadísimo el piano de la institución. "No existe -explica- la carrera de afinador de pianos. Hay que investigar mucho, preguntar, y no todos están dispuestos a revelar sus secretos. Pero también es una tarea que me da muchas satisfacciones porque además de afinador, soy músico, lo que no es frecuente. Entonces soy yo mismo el que prueba los pianos, delante de los dueños. Muchas veces se trata de un instrumento que quedó olvidado en el living de una casa porque su dueño ya no está, pero un hijo o una nieta quiere volverlo a la vida… hace poco me volvió a pasar acá, en Campana: cuando termino la afinación y empiezo a tocar, una señora, Maricel, empezó a llorar de la emoción y no encontraba las palabras para agradecerme".

Además de un oficio, en manos de Adrián, afinar pianos puede ser una experiencia intensa.Pero ahí también aparece el Técnico en Economía y Gestión de las Organizaciones: Adrián tiene un socio, Jorge Motto, y en su taller tienen esperando 3 pianos de cola para restaurar y vender. Diseñó junto a su padre, José, una máquina para poder bascular los pianos de pared e intervenirlos, y acaba de comprar una máquina industrial para fabricar sus propias cuerdas de piano o bordonas: "Es que no hay cuerdas nacionales, todo es importado y difícil de conseguir o muy caro. Por ahí se te corta una cuerda mientras estás afinando y es una catástrofe".

Además, Adrián toca el bandonéon, y muy bien. Pero su vara personal es demasiado alta y antes de ponerse a tocar, pide sinceras disculpas que no hacen falta. Dice que es un instrumento que le encanta, que lo heredó de su tío. Para poder hacerlo sonar, primero tuvo que restaurarlo. "En realidad, yo quería tocar la armónica. Y el bandoneón son dos grandes armónicas: una de cada lado. Es como tocar cuatro instrumentos a la vez, porque suena diferente cuando el fuelle sopla, y cuando aspira. Es maravilloso".

Ahí aparece el rincón donde Adrián se permite "ser músico porque sí", en el trío de Pablo Bonesi, donde Javier Meiraldi hace la percusión y él toca teclados y bandoneón. "Gracias a Pablo descubrí a Rubén Juárez. Es puro sentimiento", señala y nos invitaa escuchar en YouTube la toma de "Desencuentro" que Juárez hizo para el ciclo televisivo "Encuentro en el Estudio" conducido por Lalo Mir.

Adrián no tiene oído perfecto y se ríe cuando se lo preguntamos. Pero otro de sus oficios es transcribir a partitura la música que le envía la editorial de Marcelo Barrientos. Enciende la computadora y nos muestra un pentagramalisto para publicar, como si tal cosa… Ya es difícil leer música, ¿cuántos tienen la capacidad de escuchar música y traducirla a notas musicales? Él no le da mucha importancia.

Lo que sí ahora le entusiasma son las clases que piano que está tomando con Manuel Fraga, y las de dirección orquestal con Mario Bencecry. "No tengo mucho tiempo disponible, pero algún día me gustaría componer algo trascendente… una suite", dice. Y se le iluminan los ojos.