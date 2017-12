En Intiyaco, un pequeño municipio en el norte de Santa Fe, pagó a 100 empleados temporarios, a modo de "premio", un bono de fin de año con una cuasimoneda sin respaldo del Banco Central. El presidente comunal de Intiyaco, Fernando Roda (Cambiemos), explicó en una entrevista radial que la municipalidad tiene un 70 por ciento de sus habitantes desocupados y que el "bono" es un premio para empleados temporarios que circula sólo en algunos comercios adheridos. "La idea es generar el comercio local, se habló con los comerciantes, adhirieron, y la idea es que la plata circule en el pueblo, porque si no se nos va todo el dinero", manifestó. Y agregó: "El comerciante que apuesta a la comunidad es el que va a aceptar los bonos". El mandatario local precisó además que los bonos serán retirados en 60 días, aunque admitió que estudia la posibilidad de que los contribuyentes puedan pagar los servicios públicos con esta cuasimoneda. "Es muy difícil ver a gente que no tiene para comer", señaló. La medida que evoca los bonos y letras lanzadas por los gobiernos provinciales meses antes del estallido de 2001 fue repudiada por la Federación de Sindicatos Municipales de Santa Fe (Festram), que advirtió que esa práctica "nos anticipa las pretensiones del gobierno de Mauricio Macri". Los papeles con valores de 10, 50 y 100 pesos son similares a billetes -como los recordados Patacones y Lecop-, tienen la leyenda "en Dios confiamos", similar al "In God we trust" inscripto en los dólares. Durante el acto, que tuvo lugar el 22 de diciembre, se explicó que la cuasimoneda tiene un respaldo de $70 mil depositados en un plazo fijo. Se podrá utilizar para pagar tasas y comprar mercaderías en comercios locales adheridos.

Sirven para pagar tasas municipales y comprar en comercios de Intiyaco.



En Santa Fé empezaron a pagar con bonos

