La inflación seguirá cayendo en 2018

Freddy Gulin

Hoy parece un buen momento para que hagamos un balance de un año que termina mejor de lo que había comenzado: algo de crecimiento, menos inflación y más disciplina fiscal. En líneas generales y a modo de resumen el año 2017 en materia de crecimiento, dejó atrás la fase de recuperación para entrar en otra de expansión. El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) publicó recientemente que el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió de forma trimestral por quinto período consecutivo (ya lo habíamos mencionado en nuestro artículo del 30 de noviembre). Datos recientes señalizan un cuarto trimestre favorable en materia de actividad, la proyección en tiempo real del PIB arroja una expansión de 1,7% trimestral (sin estacionalidad) y de 4,7% para el cuarto trimestre, lo cual implicaría que el PIB subiría 2,9% en todo el año 2017. Si las cifras del Indec confirman este panorama la economía Argentina terminaría el año 2017 con una expansión similar esperada por los analistas. Es cierto que ello sería menos de lo esperado por el gobierno (estimado en 3%) pero tendría un beneficio colateral: el año que viene no habría que pagar el Cupón PIB dado que no superaría el crecimiento que funciona como gatillo. La desinflación siguió su curso, aunque podemos decir que el vaso está por la mitad. Si nos en ocupamos de la parte vacía, veremos que este año no se cumpliría con las metas de inflación (también lo dijimos el 30 de noviembre) a pesar de tasas de interés altas que imponen costos al resto de las economías. La mirada optimista resalta que se logró bajar la inflación del 39% al 25% anual, en medio de los cambios en los precios relativos (el precio de una mercancía o activo en relación con el precio de otros, precios que se ajustan lentamente y que por lo tanto no siempre equilibran la oferta y la demanda). En ese sentido, el Gobierno resalta que la desinflación continuara en los próximos dos años. En el tema fiscal, el Ministerio de Hacienda mantuvo disciplina a pesar de ser un año electoral. A lo largo del año 2017 los ingresos del Tesoro lograron crecer por encima de los gastos (30% vs. 25% anual en el acumulado en Noviembre). El mayor dinamismo de la economía favoreció la recaudación, mientras que la decisión de recortar los subsidios y contener el crecimiento de todas las demás partidas posibles ayudó por el lado del gasto. Gracias a ello, se sobre cumplieron las metas trimestrales y se está a tiro de cumplir con el objetivo anual (4,2%). Descartada una mayor velocidad de consolidación fiscal (dadas las restricciones políticas y sociales), cumplir con el sendero establecido es clave para mantener el acceso al financiamiento en montos y condiciones favorables. El gobierno lo entiende y lo ha internalizado. Vistos aisladamente los números comentados previamente no parecen gran cosa. En esto debemos poner algo en perspectiva. La combinación de mejorar en el crecimiento, con baja de la inflación y reducción del déficit fiscal ocurrió solo tres veces en las últimas tres décadas: en el año pos crisis de hiperinflación (Alfonsín), en el año pos crisis de la convertibilidad (Menen/ De la Rúa) y en el año 2017. Es más: "Si las proyecciones de consenso se materializan, el mencionado triplete o "hattrick" se volvería a dar en el año 2018" menciona la consultora M&F-Management and Fit). No está nada dicho aún y es cierto que la economía está expuesta a riesgos no menores. Pero, por ahora, el gradualismo está avanzando a paso firme en pos la estabilización. Aquí debemos decir que todo esto ocurrió en un contexto político particular: el año 2017, repetimos, fue un año electoral, en el que los incentivos del oficialismo podían desviarse de una política económica con responsabilidades que fueran fuertes. Por el contrario el gobierno sostuvo los lineamientos de su estrategia y mal no le fue, ya que emergió como el gran ganador de las elecciones. De todos modos, los festejos por la victoria no duraron demasiado. El gobierno quiso avanzar y se chocó con un fuerte rechazo, quizás más fuerte de lo pensado. El panorama político se reconfigura, análisis detallado que quedará para el próximo año. Nos reencontramos en el 2018. Feliz año nuevo para todos.

La inflación seguirá cayendo en 2018

Ideas y opiniones de Freddy Gulin

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: