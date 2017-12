En esta entrega seguiremos profundizando conceptos espirituales, referidos esta vez a "nuevas iglesias" que están surgiendo en el mundo y a la importancia de la eucaristía. Preguntas del público y respuestas de Giorgio Bongiovanni (continuación del domingo pasado). Giorgio: quisiera clarificar una cosa, y decir sencillamente a la señora del público lo siguiente, la iglesia católica, la ortodoxa de Grecia y Rusia, la presbiteriana, la anglicana, la luterana, no quieren sacar del todo el rito de la eucaristía, de hecho quieren la centralidad de toda la comunidad cristiana, entonces lo que está sucediendo es errado, lo que está sucediendo es una noticia, que desde América arriba una nueva religión, que se llama, no me recuerdo... "la plegaria de los hermanos hacia Dios"... algo similar, en la que usted entra a la iglesia solamente a orar, ya han realizado este experimento en Kinshasa (África), donde en el transcurso de dos meses, han nacido 800 de estas iglesias, mientras en Europa se está fundando una nueva iglesia lo cual es cierto, cuya centralidad es la eucarística, aunque ritualmente más acotada, y compatible a la ritualidad de todas las demás iglesias. Público: disculpa Giorgio... Gracias Giorgio: Mire señora... le pido que me escuche muy atentamente lo que estoy por decirle, yo en tanto le agradezco y de verdad me siento vuestro hermano, estos signos que he aceptado, porque a pesar de mis limitaciones amo al Cristo, y quiero testimoniar la verdad como Él lo ha hecho... que es nuestro Señor. Vea señora, el rito de la comunión, así de importante, así de sagrado, así profundo y así serio, se debe continuar, y si debiéramos continuar ejercitándonos con este rito, al interior de nuestra iglesia, donde la gente los Domingos, hace de todo menos escuchar la misa, entonces es mejor que lo quiten... y vamos a participar de este rito, señora, en la iglesia de Kinshasa, en África, en la iglesia de Balaro en Palermo, donde van a la misa los hijos de delincuentes, hijos de mafiosos... gente que sufre, que cuando escuchan al sacerdote, se sumergen en el cuerpo de Cristo, entonces si nos quitan el rito por la vergüenza que damos con nuestros bellos hábitos, vestimentas, faldas, joyas y rumoreamos frente al tabernáculo, uno que habla con el otro, el otro que le habla a uno, entonces, no somos dignos de participar en el rito sagrado de la comunión, dicho esto... sería un grave error, entre los errores infinitos que han cometido los hombres de la iglesia, abolir el rito sagrado de la santa comunión, sería un acto simbólico a favor del diablo, quien no quiere absolutamente que nosotros comamos del cuerpo de Cristo, esta fue la primera parte, le pido me escuche la segunda parte: cuando Jesús descienda con esta legión de ángeles que no son de este mundo, aunque ella, señora y yo... nos quedemos perplejos, y le pidamos explicaciones a nuestro Señor (y que Él nos las dará), porque la imagen de Dios que nos hemos creado, era una gran ilusión, señora...porque el Dios que mostrara Jesús, no es el Dios en el cual nosotros habíamos pensado, creído sí, pero pensado no, porque señora basta que usted mire al Sol cada día para volverse a Él, en el corazón del Sol está el verbo Crístico, cuando usted toma un pedazo de pan, que es la maduración en el solsticio del grano, cuando usted bebe en el nombre de Cristo una gota de vino, que es la maduración en proceso durante el solsticio de la uva, usted está comiendo en verdad el cuerpo de Cristo, porque Cristo es el Sol, el espíritu del Sol, el espíritu de todos los soles del universo, el espíritu de todos los planetas del universo, entonces nosotros saldremos del estado animal en el cual nos encontramos intelectualmente y culturalmente... Y comenzaremos a adorar a Cristo, cierto, a Jesús, cierto, al Padre de Cristo, cierto, pero a nivel cósmico, señora, no más (al Dios) diseñado por los grandes genios de la pintura, no adoraremos más al Cristo "de Michelangelo", de Leonardo, de Rafael, nosotros adoraremos al Cristo cósmico, porque el gran arquitecto, el gran pintor divino, ha diseñado a Dios a sí mismo, y Cristo antes de la venida de Miguel Ángel, Leonardo y Rafael... los ha diseñado tan hermosos y gigantescos que son el Sol, los planetas, las galaxias... y Dante Alighieri lo comprendió muy bien, cuando dice: "El Amor de Cristo mueve el Sol y las estrellas". Continúa el próximo domingo. Para más información ingresá a Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

Giorgio Bongiovanni



La Voz del Águila:

Conferencia de Giorgio Bongiovanni en Gubbio (Italia)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: