Estamos prontos a terminar este año, un año que transcurrió con experiencias buenas, no tan buenas y también de las malas. Momentos y situaciones en las que fue necesario usar al máximo nuestra fe, en cambio hubo otras en las cuales nos costó bastante mantener la fe, pero lo más importante es saber, para los que creemos y confiamos en Dios, que "ÉL HA SIDO FIEL". El Señor es Fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. (2 Tes. 3:3) Si pensáramos en todas las ocasiones en que hemos fallado ante sus ojos, concluiríamos que ni siquiera mereceríamos estar terminando este año. Este tiempo debe ser aprovechado para meditar en cómo hemos invertido nuestros días a lo largo de los 365 del año, lo que hicimos de bueno y lo que no hicimos, pensar en mejorar porque seguramente hay muchos aspectos de nuestra vida que necesitan ser cambiados, nuestra conducta, nuestros actos, nuestros dichos, si somos o no luz, o si somos una piedra para que otros tropiecen. Si somos sabios e inteligentes podemos proponernos no volver a reincidir en aquellas cosas que realmente no bendicen a nadie, sería una buena propuesta para el próximo año, que no sólo será agradable para el entorno en que nos desarrollamos, sino que traerá paz a nuestro corazón. De los errores podemos sacar provecho, ya que están permitidos para eso, para hacernos recapacitar y darnos la oportunidad de cambiar para ser mejores personas, mejores hijos, mejores madres, mejores esposos/as, mejores hermanos/as, mejores amigos/as, mejores vecinos/as. Todo sirve para bien, aún aquellas situaciones límites porque nos hacen ir en busca de Dios que a veces tenemos olvidado, pensando en que podemos solucionar todos los problemas que nos toquen vivir con nuestra autosuficiencia, pero vemos que sin su ayuda no lo lograríamos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, (Rom. 8:28) Gracias a Dios por esos conflictos, porque es una oportunidad para ver su mano de poder y bondad. Todavía hay tiempo para acercarnos a Dios, porque Él es primero que está esperando por nuestras buenas decisiones, se complace en beneficiar a sus hijos, así como nosotros tratamos con nuestra humanidad, en procurar todo lo bueno para nuestros amados, con la particularidad en que El no cambia, permanece, y nos ama incondicionalmente hasta el fin. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. (Jeremías 29:13) Quiera el Señor que este año lo podamos despedir con la confianza de que nos aguardan mejores cosas para el próximo, pero con un corazón agradecido y tomados de su mano. Amén. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Stella Viñales. Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El Año que termina"

Por Stella Viñales

