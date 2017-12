P U B L I C





Enmarcado por las montañas de la Sierra Madre Occidental del Estado de Jalisco, y el inmenso pacífico mexicano, se encuentra Puerto Vallarta, un encantador destino turístico con techos color rojo, atardeceres dorados y calles empedradas. Se le conoce también como "El Puerto más mexicano", un lugar que cuenta con todo para pasar unas vacaciones increíbles, hermosas playas, hoteles, variedad de restaurantes y actividades para toda la familia. Está ubicada en la costa del Pacífico de México en el estado de Jalisco, dentro de la Bahía de Banderas, considerada una de las bahías más bellas del mundo. La bahía es también una de las más grandes de México, mide 42 kilómetros de Este a Oeste y 32 kilómetros de Norte a Sur. Es el segundo destino playero más visitado de México después de Cancún y atrae a millones de visitantes al año. Ofrece un cambio relajante y exótico para aquellos que desean un lugar con sol, calor, playas, gente amable, actividades, precios razonables y posibilidades para el retiro. No por nada fue también elegido como el mejor lugar para jubilados en el mundo por la American Association of Retired Persons (AARP) en el 2010. Esto no ha pasado desapercibido por los extranjeros y hay un número considerable de expatriados, mayormente de EE.UU. y Canadá, incluidos algunos países Europeos, que viven en la ciudad de manera permanente que disfrutan su excelente clima todo el año. Montañas tapizadas por bosques tropicales y laderas volcánicas ricas en minerales parecen literalmente surgir de los mares y más de 150 kilómetros de costa dorada flanqueada de montañas abraza la bella Bahía de Banderas. La bahía está llena de todo tipo de vida marina; muchas especies de delfines, ballenas, manta rayas y peces de todas las formas y colores, que los visitantes pueden disfrutar y hasta tocar si se tiran al agua y disfrutan de un poco de snorkel o buceo. Puerto Vallarta aún con tanto cambio ha sabido equilibrar el desarrollo con su imagen y encanto de pueblo Mexicano. En el centro de la ciudad encontrará casonas y edificios coloniales de paredes blancas, techos de teja, cúpulas y detalles en hierro forjado, calles empedradas y mucha vegetación a ambos lados de la calle, jardines y parques, hacen de Vallarta una experiencia única, no sólo comparado con otros destinos del mundo, sino también de México mismo. La belleza y encanto de Vallarta, por mucho tiempo ha sido bien representado en el punto de referencia obligatorio de la ciudad, la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. La construcción de la iglesia, que queda a una cuadra de la Plaza de Armas, se remonta al final del siglo XIX. La amabilidad y calidez propia de los locales ha sido una invitación para una comunidad cada vez mayor de extranjeros de Norteamérica y Europa, que a su vez han ayudado a que los nuevos extranjeros se sientan completamente en casa, aún recién llegados. Siguiendo los cambios en el tiempo, Vallarta se ha adaptado y sigue ofreciendo lo mejor en todos los aspectos, los mejores hoteles y resorts, todo incluido, spas, campos de golf, tiendas de las marcas más reconocidas, restaurantes gourmet, clubes nocturnos, cafés y bares, todo lo que un viajero quisiera, lo encuentra en la ciudad. Riviera Nayarit se perfila como uno de los destinos más atractivos de México. El área se extiende alrededor de 300 kilómetros a lo largo de la costa, precedida de selva montañosa y frente a islas costeras. Para quienes deseen conocer el lado más rural y rústico de México, la riviera posee un vasto espacio abierto. A lo largo de la costa nayarita se extienden playas para todos los gustos: algunas con exclusivos complejos hoteleros para quienes buscan lujo, otras poco concurridas para quienes desean relajarse, unas más con fuerte oleaje para los practicantes de surf. A los encantos de esta región se suman islas, manglares y pintorescos poblados. Bahía de Banderas, al sur de la riviera, es célebre por recibir año con año cientos de ballenas jorobadas que ofrecen un espectáculo sin igual. Aquí se encuentran varios sitios de interés turístico como Nuevo Vallarta y Punta Mita, donde se asientan lujosos campos de golf, marinas, centros comerciales y hoteles. Por otra parte, Puerto Vallarta es famoso por su extenso malecón y su agitada vida nocturna. Riviera Nayarit también es hogar de playas solitarias y pueblos con una extraordinaria riqueza natural. Tal es el caso de Flamingos, donde se puede disfrutar de tres hermosos lagos; Bucerías, con una larga playa y calles empedradas; La Cruz de Huanacaxtle, un pintoresco pueblo de pescadores; Destiladeras, paraíso de surfistas; Islas Marieta, una reserva ecológica y Sayulita; un poblado bohemio ideal para acampar. En el centro del corredor se sitúan Rincón de Guayabitos, cuyas playas de aguas cristalinas y oleaje tranquilo simulan una gran alberca. Muy cerca de ahí se localiza el santuario prehispánico Altavista y la playa semivirgen de Chacala, sitio para dejarse sorprender por la naturaleza. El municipio San Blas, ubicado en el norte de la riviera, alberga una gran biodiversidad así como vestigios arqueológicos. Aquí es posible recorrer los manglares de La Tovara, tomar un tour a la Isla Isabel, observar aves en Singayta, surfear en la Bahía de Matanchén, visitar las ruinas de la fortaleza de San Basilio, conocer la Isla de Mexcaltitlán y visitar la zona arqueológica Los Toriles. La oferta gastronómica de la riviera es muy variada: en hoteles y restaurantes lujosos se sirven platillos gourmet preparados con mariscos frescos, siempre con un toque prehispánico. En las playas y los poblados es posible degustar exquisitos manjares como albóndigas de camarón, el tradicional pescado zarandeado, aguachile, tlaxtihuille (atole de maíz, polvo de camarón y chile), chicharrón de pescado, tamales de camarón, tacos o tostadas de marlín y muchas delicias más. Los huicholes son el grupo étnico más conocido de la región, se distinguen por sus llamativos vestuarios y sus sombreros adornados con plumas, así como por sus coloridas y elaboradas artesanías, entre las que destacan máscaras y figuras de animales hechas con chaquiras, cuadros, bolsas y joyería. Resorts de lujo, crean el ambiente perfecto para unas vacaciones soñadas. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

