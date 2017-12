Apuntes sobre la cuchara

Fernando Valdivia

Todo lo que pasa en nuestra cocina, ya se trate de objetos o de prácticas, podemos considerarlo como un medio para saber acerca de nuestra alimentación. Como sucede con cualquier cualquier otro utensilio, la cuchara es un indicador muy eficiente para saber la genealogía alimentaria que ha transitado la cocina a la que pertenece, así como para diagnosticar situaciones de alimentación, en términos de hábitos adecuados y asociados a la idea de Alimentación Inteligente. La cuchara Probablemente resulte obvio para la mayoría de nosotros, aunque ciertamente hay muchas culturas en las que su uso no se ha expandido, sin faltar algunas otras en las que ni siquiera saben de qué se trata. Esencialmente, la cuchara es un utensilio utilizado en la alimentación que consiste en un extremo cóncavo al extremo de un mango. Desde el mango se sostiene con la mano y la cavidad del extremo cóncavo se usa principalmente para servir o comer un alimento líquido o semilíquido. Y algunos alimentos sólidos como arroz y otros cereales que no pueden ser fácilmente levantados con un tenedor. También las usamos en el proceso de cocción, como utensilio para revolver y también incorporar ingredientes, permitiendo su dosificación, y para revolver preparaciones. Por esto hablamos de cucharadas y cucharaditas en la descripción de ciertas recetas. Generalmente están hechas de metal, madera, porcelana o plástico. Un poco de historia Cabe destacar que es el utensilio de mesa más antiguo de los tres que hoy conocemos. Esto es, anterior a la invención del cuchillo y el tenedor. Aunque para el caso del cuchillo surgen ciertas dudas y por eso se ha separado la "herramienta de punta" utilizada para cazar de aquella otra, similar, que se usa en la cocina y la mesa, como utensilio para cortar ciertas comida. La referencia de su existencia puede remitirse al período paleolítico, tiempos en los que aún éramos cazadores-recolectores. Por aquel´entonces, las cucharas eran confeccionadas con huesos o con madera. Algunos miles de siglos más tarde, decidimos fabricarlas también utilizando metales, e incluso poniendo en el proceso mucha de nuestras capacidades para el diseño y el arte. Como casi todo en alimentación, la Mesopotamia y Medio Oriente en general fue el epicentro de esta invención. Siglos más tarde, otras culturas, por caso la romana, las tomaron como referencia y diseñaron sus propios modelos. Incorporaron nuevos usos y para ello tuvieron que rediseñar nuevos modelos, estilos y variedades, ya que tendrían otros usos. Por supuesto, no faltó su uso ornamental, en el que el atributo artístico y de valor material resultaba central. Cucharas de plata y de oro sumado a incrustaciones con piedras preciosas o grabados, fueron la modalidad dominante. La cuchara hoy en nuestras cocinas Si buscamos relación entre el uso de la cuchara con el tipo de alimentos para la que su uso puede estar previsto, encontramos que la misma ha sido clave para la ingesta de ciertas comidas que se corresponden muy especialmente a los tiempos del medioevo, aunque, claro, llegan hasta nuestros días: los guisos y sopas. "Potajes", tal como eran conocidos por entonces. Estas comidas, casi siempre se servían en caliente y su gran difusión se asocia a las condiciones de aprovisionamiento y seguridad alimentaria de la época. Ya la vida en sociedad permitía la disponibilidad de distintos tipos de ingredientes que eran comercializados en los centros urbanos, fundamentalmente carnes y hortalizas. Estos ingredientes solían no estar muy en armonía con las técnicas de conservación que, por cierto no se conocían en profundidad. Los "potajes", entonces, eran un excelente medio para asegurar la inocuidad de esos alimentos. El hervor "mataba todo", como suele decirse, y permitía incluso mantenerlo por días en caliente, agregándole nuevos productos al interior de las grandes ollas que se usaba para prepararlos. En la era industrial este uso se vio potenciado. Una inteligente manera de conservar y consumir alimentos naturales en una época en la que ya no salíamos a cazar ni recolectar como actividad principal. Actualmente, son muchas las culturas en las que sopas y guisos siguen siendo de gran importancia gastronómica y, por ende, una vía para la ingesta de alimentos naturales. Oriente, África, el Sudeste Asiático y gran parte de la Latinoamérica andina, tienen su base alimentaria en estas modalidades de cocción en el uso de las carnes y vegetales. Allí, la cuchara sigue siendo todavía más importante que el cuchillo y el tenedor. Pero en Europa, en Norteamérica, como así también en nuestro país, la cuchara ha tenido una gran depreciación en su uso. Salvo en aquellos lugares en los que la sopa sigue siendo, por tradición, parte de un menú, mayormente usamos la cuchara para el consumo de alimentos líquidos y semilíquidos de aquellos que llamamos "alimentos culturales". Alimentos alejados de aportarnos buenas cualidades nutricionales y que por lo general no son alimentos saludables. Las leches, los yogures, los helados, los cereales con lácteos y los postres lácteos de todo tipo son el sustrato principal para el uso de la cuchara en la actualidad. De este modo, el primer utensilio, el que nos permitió las más tempranas incursiones de la gastronomía social, se ha transformado hoy en el instrumento con el que llevamos a nuestra boca los alimentos menos recomendable. Aquellos que son causa de los principales problemas de salud de la actualidad. Dr. Fernando Valdivia / Email: fv@fernandovaldivia.com / Sitio Web: www.fernandovaldivia.com

Apuntes sobre la cuchara

Por Dr. Fernando Valdivia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: