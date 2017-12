Oclusion intestinal

P U B L I C



Es un bloqueo parcial o total del intestino, cuyos contenidos no pueden pasar. Causas: La oclusión del intestino puede deberse a: Una causa mecánica, lo que significa simplemente que hay algo en el camino Íleo, una afección en la cual el intestino no funciona de manera correcta, pero no existe un problema estructural que lo cause El íleo paralítico, también llamado seudoobstrucción, es una de las principales causas de oclusión intestinal en bebés y niños. Las causas del íleo paralítico pueden abarcar las siguientes: Bacterias o virus que causan infecciones intestinales (gastroenteritis)_ Alteraciones químicas, electrolíticas o minerales, como la disminución de niveles de potasio-Cirugía abdominal -Disminución del riego sanguíneo a los intestinos -Infecciones dentro del abdomen, como apendicitis -Enfermedad renal o pulmonar -Uso de ciertos medicamentos, especialmente narcóticos Las causas mecánicas de la oclusión intestinal pueden abarcar: Adherencias o tejido cicatricial que se forma después de una cirugía -Cuerpos extraños (objetos ingeridos que obstruyen los intestinos) -Cálculos biliares (infrecuente) -Hernias -Retención fecal -Intususcepción (introducción de un segmento del intestino dentro de otro) -Tumores que bloquean los intestinos -Vólvulo (torsión del intestino) Síntomas : Los síntomas pueden incluir: - Hinchazón abdominal (distensión) - Dolor abdominal y cólicos - Mal aliento - Estreñimiento - Diarrea - Incapacidad para evacuar los gases - Vómitos Pruebas y exámenes Durante un examen físico, el médico puede encontrar distensión, sensibilidad o hernias en el abdomen. Entre los exámenes que muestran la oclusión están: - Tomografía computarizada abdominal - Radiografía abdominal - Enema opaco - Tránsito esofagogastroduodenal Tratamiento El tratamiento implica la colocación de una sonda a través de la nariz hasta el estómago o el intestino para ayudar a aliviar la hinchazón (distensión) abdominal y el vómito. El vólvulo del intestino grueso se puede tratar pasando una sonda hasta el recto. Se puede necesitar cirugía para aliviar la obstrucción si la sonda no alivia los síntomas. También se puede necesitar si hay signos de necrosis. Instrucciones para el paciente - Alta tras colectomía o proctocolectomía total - Alta tras resección del intestino delgado - Alta tras resección del intestino grueso - Dieta líquida absoluta - Dieta líquida completa Referencias: Fry RD, Mahmoud NN, Maron DJ, Bleier JIS. Colon and rectum. In: Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL, eds. Sabiston Textbook of Surgery. 19th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2012:chap 52.



Oclusion intestinal

