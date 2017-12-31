CAMPEONATO ARGENTINO
CADETE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,SANTIAGO BIAGGI
SUDAM JUNIORS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,FACUNDO LLENDEROSO
SUDAM SENIORS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,LAUTARO PIÑEIRO
PROAM SENIORS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MAXIMILIANO CARELLA
MINI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,THIAGO LEVATI
PROAM MASTER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,EMILIANO CARATOZZO
CATEGORÍA ROTAX
JUNIORS MAX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,OTTA FRITZLER
MICRO MAX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,FELIPE DE BERNASCONI
SENIORS MAX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,RAMIRO DE BONIS
D.D.2,SENIORS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,RAMIRO DE BONIS
D.D.2,MASTER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,GABRIEL ZUGHELLA
MASTER MAXI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,GASTON AGUALDE
CATEGORÍA P.A.K.O.
M.N.A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,TOMAS VASQUEZ
M.N.B.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,JUAN MANUEL TRILLO
M,N,C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,FRANCISCO ANDRADE
PROMOCIONAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ENZO TORRES
K.F.+ 40,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,DIEGO BRUGUES
SUPER PAKO........................................HERNAN LATORRE
SUPER A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,JAVIER TORGUES
CAJERO 4 TIEMPOS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,EZEQUIEL PAIS
CAJERO 15O 4 T,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,JAVIER TORGUES
M,N,LIGHT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,DANIEL DEL BIANCO
CATEGORÍA KART PLUS
POTENCIADA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,LEONARDO GARCIA
PROMOCIONAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,AYRTON PEREZ
MASTER A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,GASTON GASPERINI
MASTER B,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MARCELO FERRAND
JUNIORS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MIQUEA TABORDA
CATEGORÍA PROKART
GENERAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,NICOLAS KARALIS
GENERAL MAYORES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MAXIMILIANO CARELA
JUNIORS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,JEREMIAS SCIALCHI
SUPER LOW,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,OSCAR ALVARO
LOW COST,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,LUIS VARCASCA
CATEGORÍA REGIONAL
PROMOCIONAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,SANTIAGO BAGGI
SENIORS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MIGUEL PEREZ
SENIORS LIGHT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MARIANO ROLLERI
PRO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,LAUTARO PIÑEIRO
JUNIORS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,FRANCO COLAPINTO
MINI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ANGELO NUGNES