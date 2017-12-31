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Los Campeones del Karting 2017



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Gastón Gasperini junto a su padre

CAMPEONATO ARGENTINO

CADETE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,SANTIAGO BIAGGI

SUDAM JUNIORS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,FACUNDO LLENDEROSO

SUDAM SENIORS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,LAUTARO PIÑEIRO

PROAM SENIORS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MAXIMILIANO CARELLA

MINI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,THIAGO LEVATI

PROAM MASTER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,EMILIANO CARATOZZO

CATEGORÍA ROTAX

JUNIORS MAX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,OTTA FRITZLER

MICRO MAX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,FELIPE DE BERNASCONI

SENIORS MAX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,RAMIRO DE BONIS

D.D.2,SENIORS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,RAMIRO DE BONIS

D.D.2,MASTER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,GABRIEL ZUGHELLA

MASTER MAXI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,GASTON AGUALDE

CATEGORÍA P.A.K.O.

M.N.A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,TOMAS VASQUEZ

M.N.B.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,JUAN MANUEL TRILLO

M,N,C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,FRANCISCO ANDRADE

PROMOCIONAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ENZO TORRES

K.F.+ 40,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,DIEGO BRUGUES

SUPER PAKO........................................HERNAN LATORRE

SUPER A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,JAVIER TORGUES

CAJERO 4 TIEMPOS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,EZEQUIEL PAIS

CAJERO 15O 4 T,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,JAVIER TORGUES

M,N,LIGHT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,DANIEL DEL BIANCO

CATEGORÍA KART PLUS

POTENCIADA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,LEONARDO GARCIA

PROMOCIONAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,AYRTON PEREZ

MASTER A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,GASTON GASPERINI

MASTER B,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MARCELO FERRAND

JUNIORS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MIQUEA TABORDA

CATEGORÍA PROKART

GENERAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,NICOLAS KARALIS

GENERAL MAYORES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MAXIMILIANO CARELA

JUNIORS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,JEREMIAS SCIALCHI

SUPER LOW,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,OSCAR ALVARO

LOW COST,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,LUIS VARCASCA

CATEGORÍA REGIONAL

PROMOCIONAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,SANTIAGO BAGGI

SENIORS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MIGUEL PEREZ

SENIORS LIGHT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MARIANO ROLLERI

PRO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,LAUTARO PIÑEIRO

JUNIORS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,FRANCO COLAPINTO

MINI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ANGELO NUGNES
 

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