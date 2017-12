Rubén Rosales: "Desde que empecé a dirigir vóley fue lo máximo que me pasó"

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 31/dic/2017. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 31/dic/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Rincón Tuerca:

El "Shu" Rosales junto a Jonas Ponzio, capitan del sub 17 Luego de alcanzar la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley en inferiores, el entrenador Rubén Rosales conocido por todos como "Shú", habló en exclusiva con La Auténtica Defensa y se refirió a la experiencia vivida durante el año. También recordó tiempos pasados que formaron parte de un largo recorrido que derivó en el tan anhelado ascenso Las inferiores de vóley del Club Ciudad de Campana tuvieron un 2017 muy positivo luego de haber finalizado en la segunda posición para lograr el objetivo. A dos fechas del final, se aseguraron el ascenso a la máxima categoría y formarán parte de ella el año próximo, por primera vez en la historia. Cabe destacar que la categoría sub 17 se coronó campeona en su tabla individual. -"Estuvimos casi todo el año punto a punto y lo bueno que se dio es que los sub 17 salimos campeones. En las categorías más chicas, la idea es que aprendan a jugar y vivencien lo más que pueden", expresó el "Shu". Rubén Rosales, de 54 años y larga trayectoria en la disciplina, es entrenador de inferiores junto a Gabriel Martra y charló largo y tendido con La Auténtica Defensa para revivir lo que fue la reciente experiencia. Además, explicó cómo será el 2018 para el vóley juvenil de nuestra ciudad: "Nuestro objetivo va a ser mantener la categoría, no apuntamos a estar entre los seis primeros" aclaró el entrenador. -¿Cómo fue el trabajo con las inferiores y la formación de una nueva categoría? -"Este año se sumó el mini. En esta categoría juegan tres vs tres o dos vs dos, se arman tres o cuatro canchas y se suma un punto por presentación. Este fue el primer año y creo que fue algo muy positivo. Son chicos de once años para abajo y los pensamos a modo de proyección." -¿Y trabajar con Gabriel Martra? -"Gabriel Martra está encargado del sub 13 con Lucas Castón que lo ayuda con los mini y a veces con los sub 13 también. Gabi a veces me ayuda a mí con los sub 15. Él fue jugador mío desde mini y este es su segundo año trabajando. Está estudiando educación física y el año que viene es su cuarto año de cursada. También ha hecho los cursos necesarios para trabajar en la Federación de vóley. Así que lo tuve de alumno y ahora es compañero de trabajo, je." -¿Cómo es dirigir nuevas generaciones? -"También este año lo que me pasó fue que me encontré con los hijos de los que alguna vez fueron jugadores míos. Van pasando de generación en generación, ja ja. Esos casos están buenísimos porque el padre sabe de que se trata y apoya mucho interviniendo en la subcomisión o en las actividades extra que solemos hacer." -¿Cual es la expectativa para la primera? -"Es la primera vez en la historia de Campana que un equipo de vóley, en inferiores, llega a ese nivel. Es decir, jugar contra Boca, contra River, contra Vélez, Club de Amigos, La Matanza… equipos muy importantes. Son muy duros y muchos de ellos tienen jugadores de selección, son los que te hacen la diferencia." -"Nuestro objetivo va a ser mantener la categoría, no estar entre los seis primeros." -¿Cómo será el 2018 para las inferiores de vóley del club? -"La Federación Metropolitana es muy organizada y ya está la programación completa de lo que va a ser el 2018. Lo único que resta es definir cuando te toca de local y de visitante, que se hace a través de un sorteo. De acá a fin de año, ya están definidas todas las fechas. Ya se sabe que se va a jugar hasta el 24 de noviembre. Acá no se modifica nada por factores climáticos, como sucede en el fútbol, por ejemplo. El primer semestre se va a dividir en dos zonas de ocho equipos, de los cuales clasifican todos. Una vez que se juega la primera rueda, se juegan los play offs. El primero de la zona A enfrenta al octavo de la zona B, y así se van a ir armando los cruces, de acuerdo a la clasificación. Es decir, vos podés salir octavo pero tenés chances de salir campeón. Así va a ser la primera mitad. Si saliste primero y ese día las cosas no te salen… fuiste, es un solo partido. Es un sistema diferente que se hizo tres años atrás. En la segunda mitad, los dieciséis equipos juegan todos contra todos, solamente la ida. Los primeros tres son los premiados y los últimos tres descienden." -¿Por qué lograron subir este año? -"Nosotros veníamos buscando el ascenso hace rato. Pero este año fuimos más decididos y todas las categorías quedaron bien formadas. Fuimos creciendo un montón, se sumaron muchos chicos." -Personalmente, ¿fue lo máximo que te sucedió?: -"Exactamente. Desde que empecé a dirigir vóley fue lo máximo que me pasó. Te cuento que antes pertenecíamos a la Federación Bonaerense. Eran asociaciones y vos te preparabas todo el año para jugar tres días. El haber podido ingresar a la Federación Metropolitana fue un gran logro. Hubo una apertura de la Federación, antes llegaba hasta Escobar y ahora llega hasta Zárate. Fue un desafío esa primera vez cuando nosotros entramos en la ´D´. De la D ascendimos a la C y después a la B. Ese año hubo un conflicto grande en el club, Siderca en ese momento, que generó un déficit de un millón de pesos. La fábrica intervino, pagó la deuda y exigió que se hagan bien las cosas y el club se autofinanciaba o pasaba a ser un depósito de tubos. En ese momento quedamos afuera de la Federación, así que tuvimos que empezar todo de cero. Empezar de vuelta en la D e ir ascendiendo. Llegamos a estar en la B y descendimos a la C. Volvimos a ascender a la B y este año llegamos a la máxima categoría. Si vos sumás todos los años desde que se viene luchando por esto, son cerca de veinte. Que además de servirle a los pibes, nos sirve a nosotros para proveer jugadores a la primera. Llegamos a tener tres jugadores por puesto." -¿La idea es tener cada vez más jugadores oriundos de la ciudad? -"El año que viene va a haber un jugador de Campana por puesto, y eso antes no pasaba. Esto también es un resultado de un proceso. Los chicos tuvieron un espejo de jugadores muy importantes que vinieron a jugar y los vieron entrenar. Eso hizo un ´click´ en la manera de entrenar de los chicos, para mí fue muy bueno y vamos por muy buen camino. Ahora el objetivo es permanecer, y en cuatro, cinco años más, deberíamos tener dos jugadores de campana por puesto, y uno de afuera. Y a futuro sería ideal no tener la necesidad de traer jugadores de afuera. Es un proceso, es tiempo, es entrenar. Hay tres cosas que se tienen que dar: el apoyo del club, el apoyo de los padres y la capacidad de los entrenadores. Se tiene que dar ese triángulo." -¿Cómo planean el trabajo con el profe Alejandro Urtiaga? -"El año que viene queremos prepararnos bien físicamente para no tener lesionados. Eso fue clave este año, no tuvimos lesiones. Eso te permite jugar al cien por cien los últimos partidos, que son claves." -"En febrero arrancamos la pretemporada y no empezamos de cero, ahora empezamos con una base." -¿Será el 2018 un año de aprendizaje? -"Por ahora el objetivo es mantener la categoría. En la A hay mucha diferencia. A un equipo ideal no le vas a ganar de un día para el otro, ni de un año para el otro, te van a ganar 3-0, al año siguiente tenés que perder 3-1, quizá en el tercero vas a perder 3-2 y en el cuarto por ahí ganás. Pero es un proceso de años." -"Tenemos una linda materia prima en Campana, y además se van sumando jugadores de la zona. A futuro, tengo mucha ilusión de pelear entre los seis primeros puestos. Pero hay que ir de a poco. Como entrenador es un objetivo y un sueño llegar a ser campeón de la A. Pero plantearlo ahora sería mentirles a los chicos. Hay que estudiar a los rivales, saber planificar un partido. Es un proceso larguísimo." -"Ahora entramos en una etapa en la que no te podés quedar en los laureles." -¿Cuál sería tu reflexión global del año? -"Quiero agradecer al grupo de papás, gracias a ellos todo esto fue posible. Al club, a la comisión directiva que nos están apoyando en todo sentido. Desde mantener los sueldos de todos los docentes a la infraestructura, el material. A Miguel Mudir que es el coordinador general del club. Queremos seguir en este camino para que la primera esté formada cada vez más por jugadores del club. A los chicos, que están sabiendo disfrutar lo lindo del voley." -Antes de finalizar, el ´Shú´ quiso recordar una pequeña anécdota, representativa del vóley, más allá de lo que genera como deporte. -"Un chico del sub 13 se fue a Formosa de vacaciones y encontró al equipo que había sido rival nuestro durante el año. Entonces, el entrenador y los chicos lo invitaron a entrenar y jugar con ellos. Él estaba muy contento y agradecido porque el vóley le permitió conocer chicos de otra provincia. Además él había ido con pocas expectativas porque pensaba que se iba a aburrir y pasó unas vacaciones geniales jugando al vóley. Eso es lo lindo del vóley, que no existe tanta rivalidad como tal vez pasa en el fútbol u otros deportes. En el vóley es distinto, es otro compañerismo. Se produce otra magia que los chicos terminen amando al deporte. Yo lo noto mucho, y he practicado otros deportes. Es una clara diferencia con el resto. Es un juego en el que se necesita mucho del compañero, no podés sacar, armar, recibir vos solo, necesitás sí o sí del compañero. Es un deporte totalmente en equipo, desde afuera y desde adentro. Es otra cosa" sentenció Rosales. Así fue que el entrenador campanense quiso dejar en claro que el deporte va mucho más allá que el juego en sí mismo. Léjos de querer generar rivalidad entre equipos, el vóley se alimenta mucho de eso, del compañerismo y la óptima relación entre colegas. En febrero empieza la preparación para seguir soñando en el 2018, que por ahora, no se extiende más allá del deseo de mantener la categoría.





"Tenemos una linda materia prima en Campana, y además se van sumando jugadores de la zona", dice Ruben Rosales.



