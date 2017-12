Agrotécnica Fueguina no realizará el servicio domiciliario ni el 31 ni el 1º de enero. No obstante, el Municipio brindará un servicio especial el domingo en las calles principales del casco urbano para recolectar cajas y cartones. La empresa Agrotécnica Fueguina no prestará el servicio de recolección de residuos ni el 31 de diciembre ni el lunes 1º de enero. No obstante, tal como sucedió en Navidad, el Municipio brindará a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente un servicio especial el día domingo hasta las 17 en el casco céntrico para recolectar residuos reciclables como cajas y cartones. Según informaron, recorrerá las avenidas y las calles laterales principales de la ciudad. Agrotécnica Fueguina retomará el servicio de manera normal el martes 2 de enero. Por tal motivo se solicita la mayor colaboración de los vecinos durante estos días a fin de mantener la limpieza de la ciudad.





Informan cómo será la recolección de residuos para fin de año y año nuevo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: