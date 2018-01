Ardió una fábrica de lanchas

MARINE SUR Cuando Náutica Propeller estaba por cerrar sus puertas, a mediados de 2000, dos de sus empleados decidieron que era la oportunidad de comenzar su propio negocio. Andrés Troelsen y Emilio Arena, de 27 y 28 años en ese momento, eran gerentes Comercial y Financiero de la empresa que fabricaba lanchas e importaba motores. Presentaron un plan de negocios, lograron quedarse con el astillero y así crearon Marine Sur, que se convirtió en una de las empresas líderes en fabricación de lanchas. La planta de nuestra ciudad, de más de 6000 metros cuadrados de superficie, construye embarcaciones para el mercado argentino, pero fundamentalmente para el exterior. En septiembre pasado, el Ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, recorrió la planta y, según se informó, escuchó los planes a futuro de la empresa: la incorporación de la tecnología robótica para parte de su proceso productivo, que requiere de un minucioso detalle de terminación de las lanchas. Por entonces se destacaba que Marine Sur emplea a más de 100 operarios y que su objetivo era producir 1.000 lanchas por año. Un feroz incendio destruyó la empresa Marine Sur, ubicada en el barrio Villanueva. Más de 15 dotaciones de Bomberos Voluntarios de diferentes localidades trabajaron en el lugar. Cuatro servidores públicos de nuestra ciudad debieron recibir asistencia médica. El cansino andar con que se termina el primer día hábil del año se vio totalmente alterado ayer en el barrio Villanueva cuando, pasadas las 19 horas, las llamas se hicieron notorias en la fábrica de lanchas ubicada en Ruta 6 y Ricardo Rojas. Allí, rápidamente, el fuego comenzó a ganar magnitud y la columna de humo se tornó visible desde toda la ciudad y alrededores, complicando incluso la visibilidad sobre la ruta Panamericana. El incendio fue feroz: destruyó casi por completo la empresa Marine Sur (que trabaja con muchos materiales peligrosos e inflamables) y demandó más de tres horas de intensa labor de Bomberos Voluntarios. Por la magnitud del siniestro, no sólo participó personal del Cuartel 37 de nuestra ciudad, sino que llegaron hasta el lugar dotaciones de toda la "compañía 13". Entonces, también se hicieron presentes móviles y servidores públicos de Zárate, Los Cardales, Exaltación de la Cruz, Pilar, Escobar, Ingeniero Maschwitz, Benavídez, Tigre, San Miguel, San Fernando, Garín, Don Torcuato y Villa Ballester. A ese trabajo se sumó personal de Defensa Civil Campana, de Defensa Civil Zárate y de la filial local de Cruz Roja. En total: más de 120 personas y 30 móviles participaron del operativo que permitió sofocar el siniestro. Alrededor de las 22.30 horas, el fuego se había extinguido. Sin embargo, las tareas de remoción de escombros y enfriamiento continuaban al cierre de esta edición. "Primero se hizo un ataque agresivo para tratar de cortar la propagación y poder resguardar la zona donde se almacenaban productos muy inflamables como la acetona y el solvente", explicó el Jefe del Cuerpo Activo de BVC, Hernán Dappiano. Por la exigencia de las primeras tareas, cuatro bomberos del Cuartel 37 de Campana debieron ser trasladados al Hospital San José para su atención médica. Según trascendió, sus cuadros no presentaban riesgo. "Destaco la labor de todo el personal. Trabajaron más de cien hombres. Agradezco la colaboración de localidades vecinas: bajó toda la compañía 13. Y reconozco especialmente el esfuerzo de todo el Cuartel 37 de Campana: siempre se brinda por completo para evitar un mal mayor", remarcó Dappiano. Durante el operativo, el ir y venir de los camiones cisterna de Bomberos Voluntarios fue constante. El Municipio también colaboró con sus camiones regadores. Y posteriormente aportó una retroexcavadora para la remoción de escombros. También colaboró la Cruz Roja filial Campana, con la asistencia al personal de Bomberos Voluntarios y a vecinos de la zona. Al igual que el municipio aportaron bidones de agua para la hidratación de los servidores públicos. Además, Cruz Roja y Defensa Civil recorrieron las manzanas linderas brindando sugerencias para el cuidado personal y recomendando la evacuación de la zona vecina del barrio Villanueva. La columna de humo y las emanaciones tóxicas complicaban la respiración. Incluso, ya extinguido el fuego, los olores se hicieron más penetrantes y se extendieron hacia otras zonas de la ciudad. A su vez, una parte del barrio Villanueva también se quedó sin suministro eléctrico: declarado el siniestro, una cuadrilla de EDEN cortó preventivamente el servicio, lo cual generó que no funcionase la bomba y no se pudiese utilizar la estación de carga de agua lindante a la fábrica (que suele usar el camión regador del Municipio). En cuanto al tránsito, se limitó la circulación por la Ruta 6 para el correcto desarrollo del operativo de emergencia. Esto generó diferentes embotella-mientos y congestiones, tanto en el barrio Villanueva (los que circulaban por la autovía en sentido a Zárate se desviaban por Chacabuco) como del otro lado de la Panamericana, a la altura de la avenida Balbín. Afortunadamente, el incendio se inició cuando la planta se encontraba sin personal en sus instalaciones (el cierre de la jornada es a las 18 horas). Incluso, la casa que habita el custodio del lugar no llegó a ser alcanzada por el fuego.

MARTES 19.30 HORAS. LAS LLAMAS EMERGEN CON VEHEMENCIA DESDE LO ALTO DE LOS GALPONES DE LA PLANTA UBICADA EN RUTA 6 Y URUGUAY, BARRIO VILLANUEVA.





LA AUTOBOMBA DE BOMBEROS DE CAMPANA Y, DETRÁS, LAS LLAMAS Y LA IMPRESIONANTE COLUMNA DE HUMO QUE SE HIZO VISIBLE EN TODOS LOS SECTORES DE LA CIUDAD.





BOMBEROS ATACANDO LAS LLAMAS DESDE LA ALTURA, EN UNA VISTA DESDE RUTA 6 (FOTO: CHARLY SCHNEIDER).





LAS INSTALACIONES SE VIERON AFECTADAS POR COMPLETO. DURANTE LA NOCHE DE AYER Y LA MADRUGADA DE HOY SE REALIZABAN DERRUMBES CONTROLADOS PARA TRATAR DE TERMINAR CON LAS TAREAS DEL OPERATIVO DE EMERGENCIA. EL ANTECEDENTE La mañana del domingo 26 de septiembre de 2010, un incendio en la fábrica de Marine Sur sorprendió al barrio Villanueva, cuando vecinos de la fábrica advirtieron que del interior salía humo. De inmediato dieron aviso a los bomberos, pero cuando estos estaban arribando al lugar, comenzó a notarse un hongo de humo negro de importantes proporciones que brotaba del galpón principal de la empresa. Rápidamente los bomberos lograron ingresar al predio, en donde luego de desplegar las primeras líneas, comenzaron a solicitar refuerzos ante la magnitud del siniestro. Al cabo de unos minutos y con el apoyo de otros dos móviles de Campana y uno de bomberos de Zárate, se controló el foco principal y se sofocó el que avanzaba por el techo del lugar. Las llamas destruyeron una importante área de la empresa que fabrica lanchas y además dañaron algunos cascos de unidades que estaban en plena confección. El depósito del lugar no fue afectado. Días después y en agradecimiento a la labor de los Bomberos Voluntarios de Campana, la empresa les donó una lancha de la línea Acquamarine de siete metros de eslora.

30 dotaciones de Bomberos Voluntarios de ciudades de Zona Norte, 120 personas sumando Defensa Civil y Cruz Roja, destacable trabajo de cortes de Dirección de Tránsito y Comando Patrulla pic.twitter.com/bhky5ejYfC — (@dantrila) 3 de enero de 2018 #Dato VIDEO móviles de Bomberos de ciudades vecinas en colaboración, la mayoría sobre ruta 6, el tránsito cortado en esa zona para facilitar el trabajo los Bomberos. Voluntarios de Cruz Roja colaboran en asistencia y prevención. pic.twitter.com/8PmrHagP6T — (@dantrila) 3 de enero de 2018 #Dato VIDEO bomberos despliegan para sofocar las llamas en el galpón derrumbado, donde todavía arden los restos de resina en la fábrica de lanchas Marine Sur. Ruta 6entre Ricardo Rojas y Uruguay pic.twitter.com/e54Sb8Ph5w — (@dantrila) 3 de enero de 2018 #Dato VIDEO galpón trasero de la fábrica de lanchas totalmente derrumbado. Bomberos comienzan a desplegar hacia ese lateral pic.twitter.com/2dEjFLA0vF — (@dantrila) 3 de enero de 2018 #Dato VIDEO incendio de fabrica de lanchas continúan llegando móviles de Bomberos pic.twitter.com/IusLDSHVZZ — (@dantrila) 2 de enero de 2018 #Dato VIDEO se derrumbó parte del techo y el fuego se extiende hacia afuera donde hay lanchas. Bomberos y Defensa Civil trabajan intensamente despejando los materiales inflamables fuera del galpón, chapas al rojo vivo. El barrio Villanueva afectado por humo tóxico bajo pic.twitter.com/rJ03iUPpRx — (@dantrila) 2 de enero de 2018 #Ahora incendio de grandes dimensiones en fabrica de lanchas. Ruta 6 y Ricardo Rojas. Mas de 50mts de galpones con productos inflamables pic.twitter.com/KxwerkTcTy — (@dantrila) 2 de enero de 2018

Ardió una fábrica de lanchas

