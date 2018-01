El secretario de Salud del Municipio, Ernesto Meiraldi, aseguró que se registraron "menos accidentados" en esta oportunidad. "Los vecinos van tomando conciencia", resaltó. Un total de 11 personas fueron atendidas en la guardia del Hospital Municipal San José durante las celebraciones de Año Nuevo. El secretario de Salud, Ernesto Meiraldi, aseguró hoy que "este año hubo menos accidentados". En este sentido, valoró el trabajo del Municipio respecto a la concientización: "Evidentemente, los vecinos están reflexionando sobre los peligros de la pirotecnia, la ingesta de alcohol en abundancia y el exceso de velocidad. Notamos que los accidentes disminuyeron respecto a los años anteriores". Según informó Meiraldi, ingresaron a la guardia 11 personas. Cuatro de ellas por politraumatismos, dos permanecen internadas y las dos restantes debieron ser derivadas. Por pirotecnia hubo cuatro casos que no fueron de gravedad ni requirieron internación alguna, solo las correspondientes curaciones. Finalmente, hubo dos heridos de arma blanca. Uno debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece hospitalizado. El otro, en tanto, fue dado de alta. Ademas, al hospital llegó un herido por peleas callejeras. "Seguiremos trabajando en la concientización. Queremos que los vecinos puedan comprender que se trata de una época de celebración y que puede festejarse con cordura y prudencia", mencionó. Finalmente, Meiraldi indicó que "el hospital y todo el cuerpo médico están preparados durante los 365 días del año para cualquier tipo de emergencia" y auguró que el próximo fin de año no haya accidentes.

Festejos de Año Nuevo: once personas fueron atendidas en la guardia del Hospital San José

