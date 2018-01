Carta de Melchor, Gaspar y Baltasar?

"Querido niño.

Tú a mí no me conoces, pero yo a ti sí. Nunca me has visto en persona, pero te aseguro que estoy pendiente de cada uno de tus movimientos. Y no sabes lo feliz que me hace ver cuando sacas buenas notas, cuando te reconcilias con tus amigos después de una pelea o cuando le das un beso de buenas noches a mamá y a papá. Gestos que son fruto de tu constancia, de tu bondad y de tu gran corazón, sigue así y no cambies nunca.

Hemos leído tu Carta y vemos que has pedido un montón de juguetes, ¡tienes un gusto extraordinario! Nosotros, los Reyes Magos, hemos probado tooooodos los juguetes del mundo y los tuyos también son nuestros preferidos. Esperamos poder traértelos todos, pero ya sabes que estamos muy viejitos y el camino es muy largo, nuestros camellos también están muy cansados y hay muchos niños en el mundo. Estamos seguros que, si se nos olvida algo por el camino, no nos lo vas a tener en cuenta, ¿verdad? ¿Nos vas a perdonar como cuando nosotros te perdonamos cuando no te comes las verduras o cuando se te olvida hacer los deberes?

Para compensarte por si tenemos algún despiste, hemos querido hacerte un regalo adicional, algo que no has pedido pero que a nosotros nos sale del corazón regalarte. Porque, querido niño, debes saber que los mejores regalos, las mejores palabras y los mejores actos, son siempre aquellos que salen del corazón. Nunca lo olvides, ni siquiera cuando crezcas, cuando seas un adulto o incluso un viejecito como nosotros. No pierdas nunca tu esencia de niño, porque solo de esta forma podrás ser eterno y mágico como nosotros lo somos.

Queremos regalarte esta carta con tres consejos que seguro que te van a venir muy bien para este nuevo año:

Melchor quiere que valores el tiempo, por encima de cualquier regalo material. ¿Sabes? En el mundo de los adultos el tiempo es lo más valioso y papá y mamá hacen un gran esfuerzo por regalarte su tiempo, valóralo y no lo pierdas con rabietas, ¡sed felices!;

Gaspar quiere hablarte del amor, sí querido niño, tienes el regalo más grande del mundo, tienes amor de tus padres, tus amigos, tus profesores… no te hace falta pedir nada más. Los juguetes… esos con el tiempo se romperán o se perderán, el amor no; y por último,

yo, Baltasar, te quiero regalar empatía. ¿Sabes? Seguro que ya te has dado cuenta que yo soy un poco diferente a mis dos compañeros, mi piel es más oscura que la de ellos, pero… ¿a qué aún así me quieres y te caigo bien? Haz lo mismo con ese niño de tu clase que es más gordito que los demás o con la niña a la que le acaban de poner gafas. Todos somos iguales, pero a la vez todos somos diferentes.

Querido niño, te aseguramos que, si consigues valorar estos tres regalos en tu vida, te habremos hecho el mejor de los regalos: la mejor infancia del mundo.

Te queremos: Melchor, Gaspar y Baltasar".

Desde la ciudad de Campana (Buenos Aires), recibe un Abrazo, y mi deseo que Dios te bendiga, te muestre su rostro, te sonría y permita que prosperes en todo, y derrame sobre ti, Salud, Paz, Amor, y mucha Prosperidad.