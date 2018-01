La Juventud Radical de Campana inauguró un mural de Alfonsín

P U B L I C



Fue con motivo del 34º aniversario de la recuperación democrática y con un mensaje contra la violencia en democracia. Con motivo del 34º aniversario de la recuperación democrática y con un mensaje contra la violencia en democracia, la Juventud Radical de Campana inauguró un mural en la estación de trenes de la ciudad, realizado por el joven artista campanense Alejandro González, y en el cual se puede observar la imagen del ex presidente Raúl Alfonsín con su típico gesto uniendo las manos en símbolo de unión, junto al mensaje "La democracia es diálogo". Los jóvenes destacaron la importancia que tiene la figura de Raúl Alfonsín en cuanto ejemplo de comportamiento democrático en su constante intento de buscar consensos y la no provocación, lo que sobre todo se destaca en tiempos donde se observan comportamientos violentos que a decir del ex presidente no se consustancian con la democracia Asimismo, el presidente de la Juventud Radical, el concejal Alejandro Deppeler, destacó la inmensa labor que ha tenido la JR en este año que culmina, en el cual se logró conformar un comprometido y cada vez más numeroso grupo de jóvenes lleno de tareas y desafíos por delante. Es así que, para finalizar, la JR convocó a todos aquellos jóvenes con ganas de participar a ponerse en contacto mediante su página de Facebook Juventud Radical Campana.

#Ayer los chicos de la Juventud Radical Campana terminaron el año con este mural que habla de militancia y compromiso #campaBA #JR #GraciasRaul #HayRadicales #HayEquipo pic.twitter.com/42cCw9bnJ5 — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 30 de diciembre de 2017

