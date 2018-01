Es una enfermedad en la cual el miocardio resulta debilitado, dilatado o tiene otro problema estructural. Con frecuencia ocurre cuando el corazón no puede bombear o funcionar bien. La mayoría de los pacientes con miocardiopatía tienen insuficiencia cardíaca. Cardiomiopatía dilatada Causas: Existen diferentes tipos de miocardiopatía y tienen muchas causas distintas. Algunas de las causas más comunes son: La miocardiopatía dilatada es una afección en la cual el corazón resulta debilitado y las cámaras se agrandan. Como resultado de esto, el corazón no puede bombear suficiente sangre al cuerpo. Puede ser causada por muchos problemas de salud. La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es una afección en la cual el miocardio resulta engrosado. Esto dificulta la salida de la sangre del corazón. Este tipo de miocardiopatía generalmente se transmite de padres a hijos. La miocardiopatía isquémica es causada por el estrechamiento de las arterias que suministran sangre al corazón. Lleva a que las paredes del corazón se vuelvan delgadas, de manera que NO bombean bien. La miocardiopatía restrictiva es un grupo de trastornos. Las cámaras del corazón son incapaces de llenarse con sangre debido a que el miocardio está rígido. Las causas más comunes de este tipo de miocardiopatía son amiloidosis y cicatrización del corazón a raíz de una causa desconocida. La miocardiopatía periparto ocurre durante el embarazo o en los primeros 5 meses después de él. Cardiomiopatía hipertrófica Peripartum cardiomyopathy Tratamiento: Cuando es posible, se trata la causa de la cardiomiopatía. Los medicamentos y los cambios en el estilo de vida son a menudo necesarios para tratar los síntomas de insuficiencia cardíaca, angina y ritmos del corazón anormales. También se pueden usar diferentes procedimientos o cirugías como: - Un desfibrilador que envía un impulso eléctrico para detener los ritmos cardíacos anormales y potencialmente mortales - Un marcapasos que trata la frecuencia cardíaca lenta o ayuda a que ambos lados del corazón palpiten al mismo tiempo - La cirugía de revascularización coronaria (CABG, por sus siglas en inglés) o una angioplastia que pueden mejorar la circulación al miocardio dañado o debilitado - Un trasplante de corazón que se puede intentar cuando todos los otros tratamientos han fallado Recientemente, se han desarrollado bombas artificiales implantables para el corazón. Estas se pueden usar para casos muy graves. Sin embargo, no todas las personas necesitan o pueden tener este tratamiento avanzado. Expectativas (pronóstico): - El pronóstico depende de muchos factores diferentes, incluyendo: - La causa y el tipo de miocardiopatía - Qué tan bien responde usted al tratamiento - La gravedad del problema cardíaco La insuficiencia cardíaca por lo regular es una enfermedad prolongada (crónica). Esta puede empeorar con el tiempo. Algunas personas desarrollan insuficiencia cardíaca grave. En estos casos los medicamentos, la cirugía y otros tratamientos ya no ayudan. Las personas con ciertos tipos de miocardiopatía están en riesgo de tener problemas peligrosos con el ritmo cardíaco.



Miocardiopatía

