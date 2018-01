El plantel que dirige Felipe De la Riva inicia la pretemporada de verano de cara a la segunda mitad del campeonato. Se espera el arribo del volante Marcos Rivadero, quien sería refuerzo para el semestre que se inicia. Luego de una primera mitad de campeonato que llenó de expectativas a la ciudad, el plantel de Villa Dálmine iniciará hoy la pretemporada de verano de cara a la segunda mitad del certamen de Nacional B que lo tiene en la segunda ubicación, a apenas un punto del líder Atlético Rafaela y con un partido menos por ya haber quedado libre. Los jugadores Violetas están convocados para las 8 de la mañana en el estadio de Mitre y Puccini, donde realizarán el primer entrenamiento del año y de una pretemporada que se desarrollaría íntegramente en Campana, con una concentración de una semana, pensando siempre en el primer sábado de febrero, cuando Villa Dálmine deba enfrentar como visitante a Instituto de Córdoba. En cuanto a las novedades que ofrecería el plantel, se espera la presencia del mediocampista Marcos Rivadero (25 años), quien se incorporará a préstamo al equipo de nuestra ciudad desde Belgrano de Córdoba (el Celeste es dueño de su pase, aunque el jugador también registra pasos por Guillermo Brown de Puerto Madryn y Universidad San Martín de Perú). Sería el segundo refuerzo del Violeta para este segundo semestre, dado que anteriormente se sumó el marcador central Renzo Alfani (ex Rosario Central), quien llegó a finales de 2017 para reemplazar al lesionado Fernando Alarcón y todavía no pudo debutar por el protocolo impuesto por AFA para estas situaciones. Más allá de esos dos nombres, a Villa Dálmine le queda todavía un cupo para incorporar un futbolista más. Y aunque no es urgencia en Mitre y Puccini, los cañones estarían apuntados a la búsqueda de un atacante, sobre todo si, finalmente, Santiago Giordana deja el plantel (suena como refuerzo en Brown de Adrogué). En este sentido, el deseo de Felipe De la Riva sería Fabricio Lenci, actualmente en Argentinos Juniors. Sin embargo, sería una negociación muy difícil para el Violeta por cuestiones económicas. En cuanto al resto del plantel, si bien corrieron rumores respecto a las salidas del volante Nicolás Sánchez y el delantero Pablo Burzio (ambos tenían cláusulas para salir en diciembre), en principio no habría bajas para esta segunda mitad de campeonato. Por el contrario, se espera por la evolución del defensor Nicolás Cherro, quien sufrió una dura lesión en el inicio de la pretemporada de agosto durante un amistoso ante Luján.

ARRANCAN. LOS JUGADORES VOLVERÁN A PONERSE A LAS ÓRDENES DE DE LA RIVA Y EL PROFE MARIO ARÉVALO.



Nacional B:

Villa Dálmine vuelve hoy a los entrenamientos

