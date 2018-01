EL PLANTEL VIOLETA Arqueros: Martín Perafán, Sebastián Blázquez y José Castellano. Defensores: Franco Flores, Federico Acosta, Nicolás Cherro, Cristian González, Marcelo Tinari, Renzo Alfani, Juan Celaya, Marcos Martinich, Lucas Medina y Leandro Sapetti. Mediocampistas: Renso Pérez, Horacio Falcón, Gonzalo Papa, Ramiro López, Federico Jourdan, Federico Recalde, Nicolás Sánchez, Claudio López, Leonardo Cisnero, Franco Costantino y Federico González. Delanteros: Pablo Burzio, Jorge Córdoba, Santiago Giordana, Juan Manuel Mazzocchi, Francisco Nouet y Favio Durán. El plantel inició la pretemporada con una exigente jornada física en el estadio de Mitre y Puccini. No hubo ausencias ni refuerzos. En una calurosa jornada y con la ilusión que acarrea la primera parte del campeonato, el plantel de Villa Dálmine comenzó ayer su pretemporada de verano con vistas a la segunda mitad del torneo del Nacional B que lo tiene en la segunda ubicación, a apenas un punto del líder Atlético Rafaela, pero con un partido menos. Los jugadores Violetas se reencontraron con el cuerpo técnico que encabeza Felipe De la Riva y entrenaron bajo las órdenes de los preparadores físicos Mario "Wichi" Arévalo y José "Pepi" Soto, quienes coordinaron los exigentes trabajos físicos que los futbolistas desarrollaron ayer. Los arqueros también tuvieron sus ejercicios particulares con Héctor Santillán. Los entrenamientos de esta pretemporada continuarán hoy en el predio Mis Marías de Loma Verde, mientras que la semana más intensa de esta preparación será a partir del lunes 15, cuando el plantel realice una concentración de una semana en nuestra ciudad, siempre pensando en el reinicio del campeonato, que lo tendrá visitando a Instituto en Córdoba el primer fin de semana de febrero. En cuanto a los nombres propios, la mañana de este miércoles no mostró ausencias ni caras nuevas. Todos los futbolistas que integraron el plantel durante el pasado semestre dijeron presentes, a excepción de Fernando Alarcón (sí estuvo su reemplazante Renzo Alfani) y destacándose la participación de Nicolás Cherro, quien trabajó a la par de sus compañeros después de aquella lesión sufrida en agosto durante un amistoso frente a Luján. Así, la cara "nueva" fue la del juvenil Federico González, volante por izquierda de Cuarta División que durante el semestre pasado integró la Reserva que conduce Raúl Balmaceda. En tanto, el primer entrenamiento del mediocampista Marcos Rivadero (25 años) sería recién hoy jueves en Loma Verde. El volante llegará a préstamo al equipo de nuestra ciudad desde Belgrano de Córdoba (el Celeste es dueño de su pase, aunque el jugador también registra pasos por Guillermo Brown de Puerto Madryn y Universidad San Martín de Perú). Sería el segundo refuerzo del Violeta para este segundo semestre, dado que anteriormente se sumó el marcador central Renzo Alfani (ex Rosario Central), quien arribó a finales de 2017 para reemplazar al lesionado Fernando Alarcón y todavía no pudo debutar.

LOS JUGADORES TRABAJARON BAJO LAS ÓRDENES DE LOS PROFES MARIO ARÉVALO Y JOSÉ "PEPI" SOTO.

EXIGENCIA BAJO EL CALOR. LOS JUGADORES REALIZARON PASADAS DE MIL METROS ALREDEDOR DEL CAMPO DE JUEGO. "EL NENE" ACOMPAÑÓ A SU HIJO La parte final del entrenamiento de ayer de Villa Dálmine tuvo una visita de lujo: la presencia de José Horacio Basualdo, hijo pródigo de la casa Violeta. El "Nene" estuvo acompañando a su hijo, Juan Agustín Basualdo (delantero de 21 años, surgido de las Divisiones Inferiores de Argentinos Juniors y con pasado en la UD San Pedro de España), quien ayer fue parte de la práctica tras obtener el permiso para poder entrenar estos días junto al plantel Violeta. El último semestre, tanto José Horacio como Juan Agustín estuvieron en el Club Atlético Cerro de Uruguay, donde el "Nene" está realizando una muy buena experiencia como director técnico. Incluso, en diciembre pasado llevó a su equipo a clasificarse a la Copa Sudamericana 2018.

Nacional B:

Villa Dálmine regresó ayer a los entrenamientos

