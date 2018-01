Hugo Medina

Finalmente no continuará Carlos "Bocha" Hernández y su lugar será ocupado por Hugo Medina. Los entrenamientos comienzan por la tarde. El juvenil Germán Águila, goleador Auriazul de la primera rueda, no seguiría en el plantel. El cambio en el calendario de 2017 a 2018 trajo consigo un cambio importante en el fútbol de Puerto Nuevo: Carlos "Bocha" Hernández no continuará como director técnico de la Primera División y su lugar será ocupado por Hugo Medina, quien en los últimos años ha dirigido Selecciones Juveniles de la Liga Campanense y a Atlético Las Praderas. Y el ciclo de Medina en el Auriazul comenzará esta tarde, cuando el plantel retome los entrenamientos e inicie la pretemporada con vistas a la segunda rueda del campeonato de la Primera D. El nuevo entrenador "Portuario" estará acompañado por Gastón De Armas en la preparación física y tendrá a Ignacio Gómez como ayudante de campo. La llegada de Medina se da luego que Hernández pusiera a disposición su renuncia al cargo tras una primera rueda que comenzó muy bien (dos victorias y tres empates), pero que terminó de manera muy irregular (apenas una victoria en diez partidos), con Puerto Nuevo relegado a la 13ª posición. Sin embargo, los 16 puntos con los que cuenta el Auriazul le permiten ilusionarse con la clasificación al Reducido: está a solamente cuatro de distancia de Deportivo Paraguayo (20), que ocupa la 9ª posición. Para reemplazar al "Bocha" Hernández, los dirigentes de Puerto Nuevo evaluaron diferentes alternativas y tras descartar algunas posibilidades por diferencias económicas insalvables, finalmente se decidieron por Medina. El primer entrenamiento del flamante DT Portuario será hoy a partir de las 18 horas y la principal novedad en cuanto al plantel sería la ausencia del goleador Germán Águila, quien no continuaría en el equipo (está a préstamo de Villa Dálmine), aunque Medina espera poder hablar con el delantero y convencerlo para que reconsidere su decisión.



Primera D:

Con nuevo entrenador, Puerto Nuevo inicia hoy su pretemporada

