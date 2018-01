Hoy jueves hará mucho calor en Campana, con 37 grados de temperatura máxima pronosticada. Por fortuna la humedad se mantendrá baja, de modo que el día no será sofocante. El cielo lucirá parcialmente nublado, con presencia de nubes que tendrán una evolución variable. El viento será débil a la mañana y moderado a la tarde, y soplará del Noroeste. La situación meteorológica traerá consigo mucho calor a Campana: el viento seco del Noroeste será el principal causante, porque no se trata de una masa de aire de origen tropical al faltarle humedad. El día será entonces muy caluroso, pero no sofocante, justamente por la ausencia de un nivel respetable de humedad. Se estará acercando un frente frío que pasará en la madrugada de mañana viernes; por eso el cielo se poblará de nubes, que tendrán un comportamiento variable. Igual, también brillará el sol. Mañana lunes hay probabilidad de lluvias dispersas que podrían comenzar desde las primeras horas de la madrugada. El día será gris, con una temperatura estabilizada en los 14 grados, mucha humedad y una brisa moderada del Sudeste. El viernes el frente frío pasará y producirá un descenso significativo en la temperatura. El cambio se dará en la madrugada, pero será más significativo después de media tarde, cuando el aire se volverá cada vez más fresco. Y también desmejorará, con riesgo de lluvias que se darían también durante la tarde. Igual, el cielo permanecerá nublado, con una brisa moderada del Sur. El sábado habrá mejorado y el cielo lucirá despejado o algo nublado y dentro de una masa de aire que determinará temperaturas algo bajas al amanecer y cálidas por la tarde. Otra vez estará seca, con viento débil del Sudeste. El domingo el calor volverá a ganar espacios, ayudado por el viento, que soplará del Norte. Será un día caluroso, con tiempo bueno: sol y algunas nubes. El lunes se mantendrá bueno, con sol pleno y mucho calor. Y esa tendencia a jornadas calurosas se mantendrá probablemente toda la semana entrante. Pronósticos Hoy, jueves 4: será un día muy caluroso, con 21 grados de mínima y 37 grados de máxima. El cielo tendrá nubosidad variable y el viento soplará débil de direcciones variables y cambiará a moderado del Noroeste Mañana, viernes 5: el cielo lucirá mayormente nublado y estará inestable. Hay probabilidad de algunas lluvias en la segunda parte del día. Refrescará, con 21 grados de mínima y 25 grados de máxima. El viento soplará moderado del sur, con ráfagas. Sábado 6: mejorará. El cielo estará algo nublado. Amanecerá fresco, volviéndose luego cálido. La mínima prevista es de 13 grados y la máxima de 29 grados. El viento soplará débil del Sudeste.



El Tiempo en Campana:

Jueves muy caluroso

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

