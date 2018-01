Sr Director de L.A.D: Ruego tenga a bien publicar la siguiente carta de lectores.

Leí con mucha atención la nota publicada con fecha 28 /12 /17 cuyo título es "HD: un final con puntos suspensivos". En ella se menciona al Colegio Austin E.B.S de nuestra ciudad y se cuestiona el otorgamiento de una porción de calle y el compromiso del colegio para con el municipio (léase comunidad) a resarcir mediante una serie de becas destinadas a alumnos de bajos recursos. De allí parte una discusión y una pregunta retórica, si se quiere: ¿Un niño de bajos recursos puede insertarse en un colegio para las clases acomodadas, aún contando con una beca total? Y, como dice la nota, la respuesta no pareció ser convincente para los concejales, es que resuelvo responder desde mi humilde posición. Corría el año 2013 y mi hijo finalizaba sus estudios primarios en la EP. Nº30 de nuestra ciudad, jamás había portado la bandera nacional, pero sí la bonaerense, su promedio no era el mejor, su educación, respeto por las normas, solidaridad y valores, lo hacían un niño especial. Creo que eso fue precisamente lo que vieron en él los directivos de su escuela primaria cuando me ofrecieron la posibilidad de integrar la lista de niños que el Colegio Austin pedía para ofrecerles una beca por seis años, es decir, para toda la secundaria. Mi nene pasó las entrevistas y la familia también, fue admitido con beca y matrícula completa por seis años. Allí comenzaron mis miedos porque soy docente y mi sueldo en la actualidad es nuestra única entrada familiar (en esa época no estábamos mejor). Llegaron las listas de libros y mágicamente aparecieron tímidas y sinceras las manos de los padres, pudimos fotocopiar y anillar todo (con dolor porque fotocopiar es matar un libro), pero como familia teníamos que apoyar a Bauti en todo. Luego los otros miedos: portugués, chino mandarín, inglés (colegio bilingüe), cultura inglesa y varias materias dictadas completamente en inglés. En relación a esto jamás voy a terminar de agradecer la paciencia inconmensurable con la que se trató el tema de los alumnos que ingresaban con pocos conocimientos de la lengua extranjera. El colegio acompañando, si acompañaban los padres… y así fue una lucha de dos puntales que lo sosteníamos (colegio y familia). También pude vivir en persona el gigantesco esfuerzo puesto en trabajo de la comisión de PTA (padres y docentes solidarios) quienes ayudaron a mis alumnos de islas de las Escuelas AGRARIA 1 Y AGRARIA 2 cuando ocurrió la inundación de 2015 y conseguimos ropa, pañales, alimentos, además de agua y elementos de limpieza (una vez más el colegio Austin diciendo presente, a través de PTA, sin hacer uso de fotos ni notas). Allí estuvieron en silencio, ayudando. Este año, 2017 los chicos en primera persona prestaron sus manos solidarias para pintar los arcos de la cancha del Hogar de día Ebenezer y ayudar al comedor Caricias del Alma del barrio La Josefa. Hace unos días en reunión de padres dije que no tenía dinero para pagar la primera cuota del viaje de egresados y los padres y madres del curso organizaron una venta de tortas y rifas para ayudar a los chicos cuyos padres están en mi condición. No tengo más que mi testimonio real para decirles con absoluta firmeza y poder de convencimiento que sí se puede transformar la realidad educativa de un niño pobre si se toma a esa educación como bandera de futuro y se dejan de lado los prejuicios que habitan en la cabeza quienes piensan que un chico humilde no es capaz de crecer y transformarse a través de la educación, sería muy reduccionista, carente y lamentable pensar así. Mi hijo cursará quinto año de secundaria en 2018 y jamás hubiese podido pagar la cuota del colegio, por el contrario, estoy convencida de que si siguió portando la bandera bonaerense en su colegio secundario, será un ciudadano de bien que sabrá como devolver a la sociedad en su conjunto tan enorme distinción y honra. Después de todos estos años todos los alumnos que ingresaron becados y que, como en mi caso, no pertenecen a una clase acomodada, lucen maravillosos promedios y son acompañados hasta en lo más mínimo de su proceso de aprendizaje. Concluyo sosteniendo que el poder de la palabra es la más valiosa de todas las herramientas de comunicación humana y poder explicar esto, sirve para que se entienda que un niño humilde quizá no pueda visitar Disney, pero podrá, si lo desea, y se lo ofrecen, formarse en sabiduría, en educación, en valores y desarrollar su inteligencia para ser una semilla germinada de cambio y de transformación, de progreso y de futuro… lo demás es apenas una cuestión de entendimiento y de asimilación.

"En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda; sólo se gana lo que se da". Antonio Machado.

Nota: Si se necesita, ofrezco mi voz para la Banca Abierta. Se deben quebrar lanzas por la educación en cualquiera de sus formas.

María Lorena Barrera.

D.N.I 22401786