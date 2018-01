La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/ene/2018 Confirmaron un caso de Hantavirus en la ciudad







Se trata de una joven de 19 que está internada en el Hospital San José y se encuentra en buen estado. Piden incrementar las medidas de limpieza e higiene en los hogares. La Secretaría de Salud del Municipio confirmó ayer un caso de Hantavirus en la ciudad. Se trata de una joven de 19 años que fue tratada y evaluada por profesionales médicos del Hospital Municipal San José; y, a pesar de encontrarse en buen estado de salud, permanece internada en observación. Así lo informaron el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi; la jefa de Epidemiología del Hospital Municipal San José, Eleonora Penovi; y el infectólogo Federico Simioli, quienes recomendaron limpiar los hogares con agua y lavandina, ventilar los espacios cerrados –galpones principalmente-, mantener el pasto corto, y no acumular residuos ni restos de comida, para prevenir la enfermedad. Los síntomas, comentaron los profesionales, son fiebre alta sin cuadro de resfrío, dolores de cabeza, musculares y abdominal, nauseas y vómitos entre otras. Por tal motivo, la Dirección de Bromatología y Zoonosis llevó a cabo una desratización y limpieza general en el domicilio de la paciente, como así también se brindaron recomendaciones pertinentes a los vecinos. En este marco, Meiraldi detalló que los roedores infectados, que suelen habitar lugares rurales o que estén en malas condiciones de limpieza, eliminan el virus al medio ambiente a través de sus heces y orina, transmitiéndolo a las personas por vías respiratorias. Penovi, por su parte, explicó para el Hantavirus no hay un tratamiento específico, por lo que es fundamental la prevención, tomando todas las medidas mencionadas para evitar que los roedores "colilargos" transmitan su infección. "La medida preventiva más eficaz es alejar a las ratas del domicilio", sostuvo Simioli, quien a su vez mencionó que ante cualquier duda, los vecinos podrán comunicarse con la Dirección de Zoonosis al 407406.

DESDE LA SECREATARÍA DE SALUD DESTACARON QUE LA PACIENTE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE SALUD Y QUE PERMANECE INTERNADA EN EL HOSPITAL. EL HANTAVIRUS El Ministerio de Salud de la Nación distribuyó el año pasado una serie de instrucciones y consejos respecto al Hantavirus. Se trata, según se explica, de una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta. Los ratones de campo (principalmente los colilargos) lo transmiten a las personas, eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina. ¿Cómo se transmite? - Por inhalación: es la causa más frecuente. Ocurre cuando respiramos en lugares abiertos o cerrados (galpones, huertas, pastizales) donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente. - Por contacto directo: al tocar roedores vivos o muertos infectados, o las heces o la orina de estos roedores - Por mordeduras de roedores infectados. ¿Cómo puede prevenirse? - Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones. - Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías, mantener la higiene con agua y lavandina, colocar huertas y leña a más de 30 metros de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 metros. - Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados (viviendas, galpones). Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo húmedo antes de ingresar. - Realizar la limpieza (pisos, mesas, cajones y alacenas) con una parte de lavandina cada diez de agua (dejar 30 minutos y luego enjuagar). Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo. - Al acampar, hacerlo lejos de maleza y basurales. No dormir directamente sobre el suelo y consumir agua potable. - Si se encuentra un roedor vivo: usar veneno para roedores o tramperas para capturarlo (no intentar tocarlo o golpearlo). -Si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con lavandina junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 centímetros de profundidad o quemarlo.

