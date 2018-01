Comerciantes quieren proponer modificaciones al proyecto de remodelación de la Av. Rocca

La empresa JUSA los citó en la heladería y cafetería Koval para presentarles el plan de las obras que se inician el próximo 15 de enero. La recepción fue positiva, pero tienen sugerencias y buscarían un interlocutor en el Municipio. "Nosotros podemos armar una reunión, el tema es que después los comerciantes vengan" dijo Horacio Genta, Presidente de la CUCEI. Ayer por la tarde tuvo lugar una reunión convocada por la empresa campanense JUSA SA, adjudicataria de las obras de remodelación de la Avenida Rocca, para dar a conocer a los comerciantes las características de la obra, la estrategia de abordaje y la duración de los trabajos. A la misma acudieron poco más de una decena de caracterizados frentistas y el presidente de la CUCEI, Horacio Genta. "Calculo que no es última reunión que vamos a tener, y la idea es escuchar todas las inquietudes para afinar lo más posible el Proyecto Ejecutivo. Es un privilegio que le damos a nuestros vecinos, porque somos de Campana. Si la empresa ganadora de la licitación fuese de otra ciudad, se ciñe al pliego y nada más. Pero tampoco es nuestro rol mediar entre los frentistas y el Municipio. En todo caso, acercar a las partes si lo amerita", explicó Fernando Sajnín, Presidente de JUSA SA a La Auténtica Defensa. La reunión transcurrió en buenos términos, e incluso varios de los presentes ya habían asistido en mayo pasado al taller participativo "Construyendo Juntos" para la puesta en valor de la avenida Rocca, impulsado por la Jefatura de Gabinete del Municipio en mayo pasado, y del que surgieron las principales ideas del proyecto final. Durante la exposición de Sajnín, los comerciantes se mostraron particularmente interesados en el tema de los desagües pluviales dado que tanto veredas como el pavimento para el tránsito vehicular quedaran a nivel, manifestando su preocupación por posibles inundaciones. Ahí Sajnín aportó un nuevo dato. Como adelantamos en nuestra edición del 24 de diciembre, el agua será captada por rejillas dispuestas a lo largo de cada cuadra, y debajo habrá un canal de cemento construido con secciones premoldeadas de 1.2 metros de largo, 30 cms de ancho y otros 30 de profundidad, copiando la actual línea del cordón de las veredas. Pero luego de un estudio hidráulico contratado por la constructora, a partir de simulaciones en computadora, se está evaluando que de Güemes a 25 de Mayo, el canal sea de una sección más generosa y así optimizar el sistema. Otra de las preocupaciones de los comerciantes, y vinculadas al mismo tema, fue la elección de los 120 jacarandá a plantar, en su mayoría en las veredas, y la posibilidad de que sus flores caducas comprometan el sistema de desagüe. El tema derivó también en la necesidad de contar con una sostenida y constante limpieza de la avenida y de las boca de tormenta, incluyendo cestos de basura que, en el diseño original no estarían contemplados. Además, se dijo que las obras de remodelación servirán para detectar conexiones clandestinas de desagües pluviales al sistema cloacal. "¿Por qué las cloacas no tienen problemas, pero se desbordan los días de lluvia?", aportó con lógica demoledora Juan Sajnín, fundador y actual consultor de JUSA SA, quien se sumó minutos después de iniciada la reunión. Los comerciantes presentes también se manifestaron a favor de aprovechar las obras en cuestión para remover definitivamente todos la cartelería publicitaria perpendicular a la avenida. "Si lo vamos a tener que hacer sí o sí, mejor hacerlo ahora y no tener que andar rompiendo las veredas nuevas". En ese sentido, el Presidente de JUSA SA comentó que su empresa está en condiciones de realizar esa tarea, pero que debería ser coordinada por el Municipio, dado que no está incluida en el pliego, además de evaluar el costo, del que se debería que hacer cargo cada frentista. Finalmente, otras de las principales sugerencias aportadas, fue la de redefinir el actual diseño de los canteros centrales, de manera tal que los peatones puedan cruzar no sólo por las esquinas. Estos cortes podrían seguir la misma lógica de los "piletones verdes" que avanzarán desde las veredas hacia la calzada y definirán las dársenas para estacionamiento vehicular. Consultado al respecto por La Auténtica Defensa, el Presidente de la CUCEI comentó: "Todas las sugerencias son atendibles y razonables. Nosotros podemos armar una reunión, el tema es que después los comerciantes vengan". Finalmente, ya sobre el final de la reunión que duró casi 2 horas, también se aclaró que si bien las obras propiamente dichas comenzarán el próximo 15 de enero, a partir del 9 comenzarán todos los trabajos preliminares de campo, vallados delimitatorios de seguridad, traslado de materiales y maquinarias, entre otros. La obra durará 10 meses y con la Rocca funcionando, incluyendo Bancos oficiales y sus largas colas los días de cobro. Todo arrancará desde la estación del ferrocarril hacia la plaza Eduardo Costa de forma progresiva, y está pensado un sistema de puentes y pasarelas portátiles para que ningún comercio ni frentista (incluyendo sus garajes) pierdan accesibilidad.

LA REUNIÓN SE REALIZÓ AYER EN LA HELADERÍA Y CAFETERÍA KOVAL Y FUE ENCABEZADA POR FERNANDO SAJNIN.





FERNANDO SAJNIN, AYER, DIALOGANDO CON COMERCIANTES, MIENTRAS SU PADRE JUAN HACE ANOTACIONES. PRINCIPALES ASPECTOS DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA - Diez meses de duración. - Se intervendrá de a una cuadra, desde la estación hacia la plaza. - Son 60 ítems, divididos en 5 grandes frentes: veredas, pavimento, trincheras para soterramiento de cableado, trincheras pluviales, y canteros centrales. - La inversión se realizará con fondos nacionales y municipales. Ronda los $40 millones. - No se removerán las palmeras existentes. Se plantarán 200 nuevos ejemplares de Jarandá y Lapacho blanco, además de 1000 plantas y arbustos. - Todas las veredas se harán a nuevo y estarán niveladas con la calzada, que será pavimentada con ladrillos de cemento intertrabado. - Está previsto que algunas tareas se realicen de noche.



Comerciantes quieren proponer modificaciones al proyecto de remodelación de la Av. Rocca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: