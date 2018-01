Así se lo confirmó el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, a La Autentica Defensa. La entidad discutirá cambios al Código de Ordenamiento. El límite en la altura de los edificios céntricos aparece como el más importante. La conformación del Consejo Urbanístico Ambiental (CUA) está marcha: las invitaciones para sesionar el próximo miércoles 10 de enero han sido remitidas. De hecho, partes de sus integrantes ya tuvieron una reunión preliminar donde pudieron tomar un primer contacto con las cuatro ordenanzas que buscan modificar el Código de Ordenamiento local. Así se lo confirmó este jueves el presidente del HCD, Sergio Roses, a La Auténtica Defensa. "En esa reunión, (el secretario de Obras Públicas) Agostinelli dio una explicación del sentido de las cuatro ordenanzas a tratar", señaló Roses. Lo mismo se había organizado previamente para los concejales durante una de las tantas comisiones plenarias que intentaron, sin éxito, arribar a un consenso sobre dichas normativas. El CUA estará integrado por seis representantes del Departamento Ejecutivo, cinco del Deliberativo y referentes de distintas entidades estatales y de la sociedad civil, como las universidades (UTN y UNLu), los colegios de arquitectos y martilleros y las cámaras industriales y comerciales, entre otras. Su misión será expedirse sobre los importantes cambios que el Gobierno quiere imprimirle al Código de Ordenamiento. Su convocatoria está prevista por esta misma normativa, pero la decisión final del CUA no es vinculante con la posición que adopten los bloques del HCD a la hora de votar las ordenanzas en el recinto. Como lo vino adelantando La Auténtica Defensa, la más polémica de ellas gira alrededor del enrase de edificios, que le permitiría a cualquier constructor igualar la cantidad de pisos que posee el edificio más cercano al suyo. Al respecto, Roses fundamentó el proyecto en "cuestiones económicas y urbanísticas". "Hay una economía de escala en las áreas donde hay servicios -agua, electricidad, gas- por lo que hay aprovechar al máximo la densidad poblacional. Los costos de la infraestructura social son diferentes según se crezca para arriba o de forma horizontal. En ese sentido, hemos limitado la altura al casco urbano que es lo contrario que hacen las grandes ciudades, que la limitan en la periferia", explicó. Por otro lado, el fundamento urbanístico de la normativa radica en evitar "una ciudad que aliente los rascacielos" para en cambio buscar un "un criterio de armonización donde haya una racionalidad en la altura". "Hay un balance y hay que buscarlo. Hoy estamos muy limitados en cuanto a aprovechar las posibilidades de optimización del espacio que ofrece la densidad poblacional, sobre todo el casco urbano", señaló el titular del HCD. "Estamos frente a una situación en la que, sin alterar el perfil urbanístico, podemos optimizar el uso de servicios públicos donde están disponibles", sintetizó. Además, ponderó los beneficios de movilizar el sector de la construcción en cuanto a la generación de puestos de trabajo y la disminución del déficit habitacional en el centro de Campana. De acuerdo a Roses, dar luz verde a edificios de más pisos no generará especulación en el mercado inmobiliario local. "Al contrario, lo que generó especulación fue la sanción del código anterior, que llevó a algunos emprendedores a adelantarse a las limitaciones (que imponía). Esto es un ordenamiento de una situación preexistente. En general, esta y las otras ordenanzas están lidiando con situaciones que quedaron sin resolverse cuando se cambió la normativa", afirmó. Una vez en funcionamiento, el CUA tendrá vigencia por dos años. Esto quiere decir que estará disponible para tratar nuevos cambios en el Código de Ordenamiento o, directamente, su reformulación a fondo. Eso dejó entrever Roses. "Tal vez hacia adelante tenga que haber una redefinición de la normativa urbano ambiental de Campana a la luz del estado del arte hoy. Pero es una revisión que hay que hacer con tiempo", sostuvo. "Pero más allá del día en que revisemos el Código, como sanamente tiene que pasar a la luz de la evolución, el CUA va a seguir existiendo porque la dinámica de una ciudad siempre va a exigir repensar situaciones no contempladas", aseguró.

El Consejo Urbano Ambiental sesionará el próximo miércoles

