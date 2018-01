Con la presencia del flamante DT, el plantel comenzó ayer la pretemporada en el polideportivo del barrio Don Francisco con vistas a la segunda rueda del campeonato. Águila y Bustamante fueron las ausencias más notorias entre varias. El plantel de Puerto Nuevo comenzó ayer su pretemporada de cara a la segunda rueda del campeonato de la Primera D. Y fue, a su vez, el comienzo de un nuevo ciclo: el que encabezará Hugo Medina desde la conducción técnica tras la salida de Carlos "Bocha" Hernández. Después de su experiencia en diferentes equipos de la Liga Campanense de Fútbol (Atlético Las Praderas, Campana FC y Mega Jrs, entre otros), Medina se calzó ayer la vestimenta Auriazul por primera vez, dialogó con los jugadores y luego siguió atentamente los trabajos físicos que dispuso el preparador físico Gastón De Armas. Así, mientras la tarde comenzaba a despedirse sin llevarse el intenso calor que caracterizó a la jornada de ayer, los jugadores culminaban exigentes ejercicios para esta primera jornada. Entre los futbolistas presentes se destacaban quienes durante el último año y medio han conformado la base del equipo de Primera División de Puerto Nuevo, como Rodrigo Ponce De León, Paulo Boumerá, Joaquín Montiel, Tadeo MacIntyre, Kevin Redondo, Gustavo Roldán, Pablo Sosa, Franco Colliard y Nicolás Rodríguez, entre otros. Pero también se advirtieron varias ausencias. Raúl Colombo y Sergio Robles no pudieron estar por cuestiones laborales, pero seguirán en el plantel, del mismo modo que Antoni Rodríguez y Pablo Godoy (también ausentes). En tanto, desde el cuerpo técnico esperan poder hablar en las próximas horas con Michel Bustamante, Maximiliano Díaz, Marcelo Dorregaray, Alejandro González, Ramiro Litardo y Brian Carlini, quienes ayer no estuvieron en el Polideportivo del barrio Don Francisco. Mientras que Germán Águila avisó que no continuaría en el Auriazul a pesar que su préstamo es hasta mitad de 2018 (ver aparte). Por su parte, Orlando "Pampa" Sosa sí estuvo presente, pero no trabajó a la par de sus compañeros por una tendinitis que viene arrastrando en este inicio de año. De esta manera, el grupo de jugadores se completó con juveniles de las divisiones inferiores de Puerto Nuevo que ya vienen trabajando con el plantel de Primera, como Nicolás Vera, Tomás Fumeau, Lucas Flores, Ezequiel Ramón, Jonathan Laso, Cristian Torres, Elías Blanco y Facundo Ferulano. Con este panorama arrancó ayer el Auriazul. Con el correr de los días, el flamante entrenador Hugo Medina irá despejando dudas para tener claro el grupo de futbolistas con el que contará a disposición para afrontar las 15 fechas que el equipo de nuestra ciudad tendrá por delante en la segunda rueda de la Primera D.

MEDINA Y SUS COLABORADORES: GASTÓN DE ARMAS, NORBERTO SILVERO E IGNACIO GÓMEZ.





EN MARCHA. PUERTO NUEVO COMENZÓ AYER POR LA TARDE SU PRETEMPORADA.





EL PROFE. LOS TRABAJOS FÍSICOS FUERON ORDENADOS POR GASTÓN DE ARMAS. ¿ÁGUILA EN MERLO NORTE? El delantero Germán Águila (19 años) ya les avisó a los dirigentes de Puerto Nuevo que no continuará en el plantel para la segunda rueda, a pesar que su pase a préstamo desde Villa Dálmine había sido establecido hasta el final de la actual temporada. Lo que llamó la atención en la entidad Auriazul es que el jugador (que marcó 6 goles en la primera rueda) tendría una oferta para seguir su carrera en Argentino de Merlo, uno de los protagonistas del actual campeonato de la Primera D (está en la cuarta ubicación con 27 puntos, a tres del líder Victoriano Arenas). De hecho, el sitio Solo Ascenso dio ayer por cerrada la incorporación del juvenil delantero a la entidad de Merlo Norte, una situación al menos extraña, dado que para que ello suceda, primero debería rescindirse el préstamo de Villa Dálmine a Puerto Nuevo y, luego, producirse una segunda cesión desde el Violeta (dueño del pase) hacia Argentino de Merlo.

GOLEADOR. AGUILA MARCÓ SEIS TANTOS EN EL TORNEO.



Primera D:

Puerto Nuevo inició un nuevo ciclo con Hugo Medina como entrenador

