Después de terminar la primera mitad del campeonato en la segunda posición e iniciar el miércoles la pretemporada, los jugadores admiten que se viene "una etapa linda", pero no sacan los pies de la tierra y piensan en ir "paso a paso". La primera jornada de pretemporada de Villa Dálmine en este 2018 fue en durante una calurosa mañana en la que el profe Mario Arévalo exigió al plantel en cuanto a lo físico. Sin embargo, a pesar de ese gran esfuerzo que se hizo notorio en los rostros de varios jugadores, en el seno del plantel Violeta había un semblante positivo. Se percibía el buen humor. "Después de disfrutar con la familia y los amigos uno vuelve con las pilas recargadas", explicó Pablo Burzio al concluir el entrenamiento. "Hacía falta un descanso, no solamente por lo que fue el segundo semestre, sino especialmente por el primero, en el que tuvimos muchísimos partidos y nos dejó muy cansados", afirmó su compañero de ataque, Jorge Córdoba. Claro, en el mundo Violeta mucho influye también la gran campaña que está realizando el equipo que dirige Felipe De la Riva. Haber concluido la primera mitad del campeonato en la segunda posición, a tan solo un punto del líder Atlético Rafaela y con un partido menos, despierta muchas ilusiones, tanto en los simpatizantes como en los jugadores. "Llegamos con las mejores expectativas", reconoce Córdoba en el amanecer de este 2018. "Arrancamos un año nuevo con mucha esperanza y muchas ilusiones, por lo que ya estamos trabajando duro para poder cumplirlas", agregó el Flaco. "Tuvimos un semestre muy positivo. Quizás no nos imaginábamos tan arriba, pero hicimos un gran campeonato desde la primera fecha", repasó Burzio. "Ahora, muchos de los rivales que se nos vienen en esta segunda mitad también están peleando arriba y son equipos que les gusta salir a jugar. Y creo que nosotros jugamos mejor cuando el rival sale también a buscar el partido. Así que creo que se viene una etapa linda, de muchas finales y esperamos estar a la altura", añadió el delantero cordobés. Sin embargo, los atacantes de Villa Dálmine se mantienen con los pies en la tierra. "Tenemos hoy una posición privilegiada y vamos a tratar de mantenerla. Siempre sabiendo que nuestro objetivo es escaparle a la zona del descenso y que si logramos eso, probablemente podamos pelear por otras cosas", señala Burzio. "Debemos tener objetivos cortos y estar tranquilos, con mucha humildad. Tenemos que pensar en seguir saliendo de la zona baja de los promedios. Después veremos", marca Córdoba en la misma línea. Por eso, la cabeza del plantel está puesta solamente en el primer fin de semana de febrero, cuando Villa Dálmine visite a Instituto en Córdoba. "Nuestro primer objetivo es ganarle a Instituto para arrancar con el pie derecho y tratar de quedar clasificados de la mejor manera para la Copa Argentina. Pero con tranquilidad, vamos a ir paso a paso sin desesperarnos", explica Burzio.

Nacional B:

Villa Dálmine; entre las ilusiones y la calma

